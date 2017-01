El chef Diego del Río cierra etapa en El Lago, uno de los estrella Michelin de la Costa del Sol

Es una decisión meditada. Reconoce que tras nueve años entre los mismos fogones se encontraba «muy cómodo», pero al mismo tiempo advierte de ese carácter de «culo inquieto» que, dice, llevan los cocineros en la sangre y que a él le ha empujado a iniciar una nueva etapa profesional. El chef Diego del Río cierra etapa como jefe de cocina del restaurante marbellí El Lago, uno de los templos de la gastronomía malagueña iluminados con estrella Michelin (una, en este caso) e inicia una nueva andadura, con destino aún por concretar, pero con una idea clara: «me apetecía probar yo solo, hacer algo nuevo, con mi propio sello de identidad».

Lo suyo no es un salto al vacío porque, como asegura, «tengo claro lo que quiero hacer». Tampoco un cambio de rumbo. Piensa mantenerse fiel a su cocina cercana, con ingredientes de la tierra, y trabajando con sus productores de siempre. «Voy a seguir con lo que entiendo que da valor a nuestra tierra, para ponerla en el sitio que se merece. Me parece una tontería dar un cambio de estilo de cocina. No es tiempo de experimentos. Tengo ya una cocina madura y reconocida».

No se irá lejos. Al menos es la idea que tiene en mente mientras escucha ofertas. «No hay nada cerrado todavía», afirma sin soltar prenda sobre su nuevo proyecto profesional. Le han tentado desde «fuera», pero de momento ha dicho no. Lo que sí tiene claro son los ingredientes que le acompañarán en los nuevos fogones a los que se enfrente: ganas, ilusión y cariño.

Mantener la estrella

Quienes le conocen de cerca destacan de este cocinero nacido en Ronda su humildad. La misma que desprende al reconocer lo que «tanto en lo personal como en lo profesional» le ha reportado su paso por el restaurante El Lago. «Si soy hoy alguien ha sido gracias al apoyo de ellos, apostaron por mi en su momento, pudiendo haber buscado a alguien con más nombre».

Han sido nueve años de relación en los que Diego del Río puede hacer gala de haber mantenido hasta el día de hoy la estrella Michelin con la que ya contaba el restaurante cuando él llegó en 2008. «Tengo que reconocer que ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida, y Paco García ha sido un gran maestro».

Maestro y amigo. «Diego del Río ha sido nuestro jefe de cocina, pero es íntimo amigo mío y eso siempre va a seguir siendo así», explica Paco García, director de El Lago, quien reconoce que la decisión de su hasta ahora compañero de trabajo la conocía «desde hace un año». Que se haya decidido a cambiar, es un paso que comprende. «Es algo que nos pasa a todos. A él le hacía falta un cambio y lo ha dado, pero la amistad nuestra está por encima de todo», sostiene.

Relevo en la cocina

Diego del Río deja paso en El Lago a un joven cocinero de experiencia que ya pasó por el restaurante marbellí y que se reincorpora. Ahora como jefe de cocina. Se trata de Juan José Carmona. Para el establecimiento, asegura Paco García, el relevo no supone un cambio, sino «una transición». El director de El Lago reconoce que la etapa de selección ha sido la más dura. El objetivo era conseguir a la persona adecuada. Dice haberlo conseguido. «Es una persona que conoce nuestra cocina. Y además trae la frescura y la motivación de un chico de esta edad».

Paco García y Diego del Río, durante años bajo un mismo techo, el de El Lago, seguirán estando a partir de ahora reconocidos por su profesionalidad y su alta cocina, aunque ya en cocinas separadas.