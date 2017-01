La entrevista bien vale una acalorada discusión

La última conferencia del IV Congreso Internacional de Periodismo se titulaba ‘Cuando el entrevistador es la estrella: control del yo’, y más de uno dejó claro que no era el mejor ejemplo de contención y sensatez. Lo que empezó siendo una divertidísima sucesión de anécdotas contadas por dos de las mayores figuras del periodismo y mejores representantes del género de la entrevista en nuestro país, Fernando Sánchez Dragó y Jesús Quintero, acabó en una acalorada discusión entre este último y el tercer miembro de la mesa, el periodista radiofónico Carlos Alsina.

El debate, que cerraba las jornadas organizadas por la Fundación Manuel Alcántara junto a la Diputación y la Universidad de Málaga, fue introducido –y en teoría moderado– por Teodoro León Gross, que presentó a Quintero por su sobrenombre, ‘El loco de la colina’. «Es que el programa llegó a volverme loco de verdad», admitió el onubense, para a continuación comenzar a despachar historias rocambolescas a medias con Dragó y que involucraban a personajes como Antonio Gala, José María Aznar y Fidel Castro.

Tuvo que llegar el primer turno de Alsina para que la conferencia volviera, entre las risas del público, a su tesis inicial. «Cuando el entrevistador es la estrella solo sucede una cosa positiva: le pagan más», explicó el periodista de Onda Cero, que confesó además que su vida profesional dio un giro tras la entrevista a Mariano Rajoy en septiembre de 2015, recordada por una desafortunada pregunta del entrevistado. Para Dragó, «uno nunca se considera a sí mismo una estrella, a no ser que sea un cretino».

La importancia del silencio

Carlos Alsina se animó a preguntar a Jesús Quintero por lo que escondían sus famosos silencios. «Cuando alguien hace una revelación hay que darle un silencio detrás. Y si dice bobadas, también, para que el público se dé cuenta de que no tiene nada que decir», aseguró el que fuera presentador de ‘El perro verde’ –del cual se proyectó la famosa entrevista al Beni de Cádiz– y ‘Ratones coloraos’. Sánchez Dragó, por su parte, comparó el arte de entrevistar con el toreo: «Los silencios sirven para que el toro embista», apuntó.

Tras varias anécdotas más –siempre recordando cualquier tiempo pasado como mejor–, Alsina tomó la palabra para ofrecer un punto de vista más optimista a los alumnos que presenciaban la mesa redonda. «Creo que estáis un poco nostálgicos. Este tiempo del que habláis solo está en vuestras cabezas. No entrevistaríais a nadie que no os permitiera luciros». Quintero respondió con vehemencia al madrileño: «En televisión ya no hay artistas. No salen los más sabios, ni los más inteligentes...». A lo que Alsina respondió: «A lo mejor se hacen productos que a ti te parecen malos y a los espectadores les parecen mejor que lo que se hacía antes», y puso como ejemplo el programa de entrevistas de Iñaki Gabilondo.

Quintero continuó encendíendose, especialmente al acusar a las cadenas autonómicas de estar controladas por los políticos, mientras que Alsina trataba de hacerse escuchar entre los aplausos del público.