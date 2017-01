La entrevista, implacable más allá del formato

Es «el último reducto de misterio» del periodismo. Así de contundente fue la periodista de ‘El Español’, Anna Grau, a la hora de definir la entrevista. Un género esencial, por el que «pasan todas las historias», ya sean luego reportajeadas o convertidas en otro estilo, como afirmó la veterana profesional Esther Esteban, que se especializó en la entrevista en profundidad a políticos desde las páginas de ‘El Mundo’. Grau y Esteban fueron dos de las periodistas invitadas a la primera jornada del IV Congreso Internacional de Periodismo organizado por la Fundación Manuel Alcántara junto a la Diputación y la Universidad de Málaga. Este año, el programa de conferencias está dedicado íntegramente a la entrevista, cuyas diferentes vertientes fueron analizadas ayer y lo serán también hoy por periodistas de primer nivel reunidos por la organización en cinco mesas redondas repartidas en los dos días.

El segundo de los debates de la jornada inaugural juntó en el salón de actos del Rectorado de la UMA a los periodistas Ana Romero, Esther Esteban, José Vicente Astorga y Ángel Villarino. El profesor de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, David Vidal, fue el encargado de moderar la ponencia, cuya finalidad era aclarar el papel que juega la entrevista en la situación actual en la que se encuentra el periodismo. El primero en intervenir fue el periodista y adjunto a la dirección de SUR, José Vicente Astorga, que puso como ejemplo del poder del género una entrevista de que realizó en 1998 el entonces director de SUR, José Antonio Frías, al ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, que precipitó la construcción del AVE hasta la capital. «La entrevista es una buena fórmula porque obliga al entrevistado a declararse. La actualidad se puede provocar, y tiene implicaciones más allá de la audiencia», explicó Astorga.

La gaditana Ana Romero, que ahora escribe en ‘El Español’ tras una larga carrera en ‘El Mundo’, también recordó otros tiempos, en los que su diario le permitió recorrer el globo entrevistando a destacados personajes. «En una entrevista hay que ser respetuoso pero implacable. Nunca hay que ser gratuitamente agresivo y hay que saber que el silencio es fundamental. El periodista debe tener la capacidad de cerrar la boca» aconsejó Romero a los asistentes, en su mayoría estudiantes de Periodismo.

Por su parte, Esther Esteban compartió con la audiencia la anécdota de sus inicios que marcó su carrera como entrevistadora. Siendo redactora del diario ‘Ya’, fue enviada a Palma de Mallorca para entrevistar al primer personaje de interés que encontrase, que no fue otro que el rey Juan Carlos. «Nunca he ido a una entrevista sin documentarme. Si no te documentas, el entrevistado te gana», aseguró Esteban, para la cual el formato final de la entrevista es lo de menos, pues siempre debe primar la calidad de la misma. La periodista respondió así al redactor jefe de ‘El Confidencial’, Ángel Villarino, que desgranó los tipos de entrevista que mejor funcionan en el medio digital.

La importancia del relato

La tercera y última mesa redonda del día abordó la entrevista creativa, en la que el periodista trata de marcar su estilo entre las declaraciones del entrevistado. Uno de los creadores de la sección ‘La contra’ de ‘La Vanguardia’, Víctor Amela, destacó la importancia de crear una narración en cada entrevista: «Solo existe una cosa: el relato». La periodista Anna Grau, en su intervención, explicó que la entrevista es el género en el que el profesional está «más expuesto a la verdad».

La que fue durante muchos años autora de la entrevista de la contraportada de ‘El País’, Karmentxu Marín, también compartió sus ‘trucos’ con los estudiantes. «En realidad no tengo ni idea de cómo se hacen las entrevistas, solo sé cómo las hago yo», dijo Marín, que dio paso a la periodista portuguesa Isabel Nery. La intervención de Nery cerró la jornada, que había comenzado con la mesa redonda sobre el espacio que se dedica a la entrevista en el programa académico de las facultades.