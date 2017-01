Fran Perea: «El mayor riesgo de estrenarme como director es hacerlo en Málaga»

En el sentido literal de la expresión, Fran Perea lleva más de media vida sobre los escenarios. Sus primeros trabajos profesionales llegaron a los 18 años y en las dos décadas siguientes ha sido actor, músico, productor... y ahora, también director. Perea tomará la batuta de la obra de teatro ‘Souvenir’ para Factoría Echegaray, que se subirá a las tablas de la sala municipal del 13 al 25 de junio.

«Para mí el riesgo más importante es estrenar en casa, no defraudar a las personas que más quiero», admite Perea (Málaga, 1978) sobre su paso a la dirección teatral con un proyecto, que hasta el día 18 mantiene abierto el plazo para presentarse a las pruebas de selección de los actores.

«Siempre que voy a Málaga pienso en toda la gente que va a verme, mi familia, mis amigos... Toda esta gente que me quiere y que espero que no se aburran o que no guste... Esa presión está ahí. El resto me lo voy a intentar tomar con mucha ilusión, que es lo siento por este proyecto», aportaba ayer el actor y productor malagueño sobre la obra que organizará las audiciones de los actores entre los días 23 y 25 de este mes.

noticia relacionada Abierto el plazo de inscripción para el casting de la obra

«Más que estar preparado, es la sensación de que te apetece dar tu punto de vista de las cosas. Cuando te empieza a pasar que estás haciendo un montaje y piensas ‘Yo estoy creo que lo haría así...’, ahí se empiezan a dar esas sensaciones. Es una fichita que va cayendo, que va cayendo y ‘Paf’ termina de caer», aportaba ayer Perea sobre su paso a la dirección teatral.

Un salto que Perea dará de la mano de un libreto firmado por el dramaturgo y guionista malagueño Pablo Díaz Morilla, un autor al que sigue «desde hace tiempo», como ayer confesaba Perea, que a partir de la semana próxima llevará a las Naves del Español (Madrid) el montaje ‘La estupidez’, que ya pasó por el Teatro Cervantes la temporada pasada. ‘La estupidez’ es, además, el segundo proyecto de la productora Feelgood, que Perea ha puesto en marcha junto al también malagueño Javier Márquez, Ainhoa Santamaría y Manuela Velasco.

«Haber estado en contacto con otros directores, como otros montajes y con otros proyectos creo que te da otro punto de vista de las cosas. Quizá a la hora de trabajar con los actores intentaré hacerlo de forma agradable y copiar modelos en los que me haya sentido bien trabajando», reflexionaba ayer Perea sobre su debut en la dirección.

La generosidad

Un ámbito que el malagueño pretende afrontar desde la «generosidad». Perea repite en varias ocasiones la palabra, generosidad, y sigue: «Pensar en lo individual, en que como actor o director eres lo más importante... Ese no es el modelo que me gustaría seguir».

Y ya que Perea quiere dar con su salto a la dirección«su punto de vista de la cosas», ¿qué piensa sobre el estado de la cultura en España? «Eso daría para otra entrevista aparte...», dribla el malagueño antes de acotar: «Soy un trabajador de esto, un luchador, intento dar mi punto de vista haciendo cosas. Soy actor y creé mi propia compañía y aparte he fundado unos teatros en Madrid... Ese es mi punto de vista, hacer cosas».