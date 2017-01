Del actor de verde a la dalia negra: Molière y Elizabeth Short

Molière: 15/01/1622-17/02/1673

El quince de enero de 1622 nacía, en París y en el seno de una familia de comerciantes cuyo patriarca era tapicero real, el padre de la Comédie Française, que fue oficialmente bautizado como Jean-Baptiste Poquelín y se rebautizaría a sí mismo oficiosamente como Molière tras convertirse en actor del Ilustre Teatro. Tras una época de miseria itinerante que incluyó un encarcelamiento por deudas, la suerte de Molière comenzó a cambiar cuando el hermano de Luis XIV, protocolariamente llamado Monsieur, se orinó el calzón brocado y las medias de seda por reír a mandíbula batiente durante una representación de “Las preciosas ridículas” e instaló al dramaturgo, primero en el Petit Bourbon y, cuando éste fue derribado para construir las columnas del Louvre, en el Palacio Real.

Después se estrenaría “La escuela de las mujeres”, denostada por los cortesanos más beatos como obscena e irreligiosa, ante cuya actitud Molière contraatacó diciendo si no quieres soupe toma deux tasses, y les endilgó “El Tartufo”, donde se mofaba a placer de la hipocresía de iglesia y que levantó en la corte tal escandalosa polvareda que el rey se vio forzado a prohibir la obra durante cinco años, tiempo que aprovechó Molière para escribir El Misántropo y El Avaro y enfermar de tuberculosis. Cuando, tras un ataque agudo de hemoptisis, murió en su domicilio de la rue de Richelieu, acababa de terminar la cuarta representación de El Enfermo Imaginario, vestido de verde, si bien en España se veta farandulescamente el amarillo por asegurar que Molière murió en escena ataviado con ese color, cuando lo cierto es que finó en su casa tras haber actuado de verde.

Después fue sepultado con nocturnidad, alevosía y premeditación ya que, al no haber renunciado legalmente a su profesión, la iglesia prohibía un entierro cristiano, y acabó tartufamente en la zona de los infantes no bautizados, de donde sería rescatado por la Revolución Francesa y redirigido, primero al Museo de Monumentos Franceses y finalmente al Père Lachaise. Et voilà.

Elizabeth Short: 29/07/1924-15/01/1947

Trescientos quince años después del nacimiento parisino de Molière moría en Los Ángeles Elizabeth Short, que pasaría a la historia de la crónica urbana más macabra como “La dalia negra”. Originaria de Boston, Short recaló en L.A. con la esperanza de que un cazatalentos visionario la rescatara de servir café aguado, aunque quien la rescató fue un no menos visionario psicópata que, tras haberla torturado durante tres días, le dibujó en el rostro una “sonrisa de Glasgow” – que no es una muestra del encanto escocés sino una expresión del slang británico definitoria de una herida infligida desde las comisuras de los labios hasta las orejas y que te deja el aspecto del Joker enemigo de Batman –, la cortó limpiamente por la mitad a la altura de la espina dorsal, y la arrojó a un descampado angelino donde la encontró una parroquiana que andaba dando un paseo con su hija de tres años, quien pensó que se trataba de un maniquí desechado por accidental división previa.

Una semana después del macabro hallazgo, el asesino llamó al editor de Los Angeles Examiner para quejarse por el pobre seguimiento que estaba teniendo el caso, ya que él no se había tomando tantas molestias en arrancar, mutilar y sajar tejidos y órganos para verse ahora insultantemente ignorada su inventiva mortuoria . A partir de ese momento todos los megalómanos de la artesanía del crimen se lanzaron a confesar el asesinato de “La dalia negra”, mientras el confesante original seguía enviando al periódico cartas oscuramente líricas en las que reiteraba su hazaña biológica.

El caso de “La dalia negra” – como había bautizado la prensa a Elizabeth Short por su palidez contrastada con las ropas oscuras que solía vestir –, ya convertido en alimento morbosamente popular, nunca fue resuelto aunque disparó las imaginerías literarias, cinematográficas y hasta videolúdicas, y recientemente un investigador privado ha asegurado ser el hijo del asesino. To be continued.