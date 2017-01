¿LOCA O LA VOLVIERON LOCA?

En el Teatro Cervantes se ha iniciado la XXXIV edición del Festival de Teatro de Málaga con la puesta en escena de 'Reina Juana', escrita por Ernesto Caballero, dirigida por Gerardo Vera e interpretada por Concha Velasco. El texto desarrolla la tesis, sugerida pero nunca explicada en las escuelas de la dictadura y parece que tampoco después, de que la presunta locura de la Reina Juana no fue solo por sus celos enfermizos ante el comportamiento disoluto de su esposo (versión oficial), y que también estuviera motivada por los intereses de estado y, sobre todo, por su condición de mujer. Este término se insinúa, pero no se sostiene mucho, porque su antecesora fue Isabel la católica. Otra sugerencia textual es la reiterada referencia a sus contactos no cristalizados con los Comuneros Padilla, Bravo y Maldonado. Sí queda explicitado el ambiente conspiratorio de la época en los temas de sucesión monárquica. En el plano dramatúrgico el texto carece de elementos tensionales y no ofrece una escala emocional matizada, motivo por el cual la intérprete se ve forzada a utilizar solo su propia personalidad, indiscutible, así como su gran talento, como intérprete, para mantener el interés de un público que lo reconoció y la premió con una larguísima ovación.