El perdón es la viga maestra que sostiene 'Media vida', la novela con la que Care Santos (Mataró, Barcelona, 1970) ha ganado elPremio Nadal. Cumple el sueño de entrar en la nómina del prestigioso galardón junto a sus admiradas Ana María Matute o Carmen Martín Gaite y cambia de registro para dar voz a cinco mujeres y hablar del paso del tiempo, el peso de la culpa y la importancia del perdón. «Escribir novelas es un trabajo de picapedrero», dice esta incansable autora que alterna ficción para adultos con relatos para jóvenes e «implacables» lectores menudos.

¿Qué hallará el lector en 'Media vida'?

La historia de cinco mujeres, adolescentes en los años 50, que vivieron una extraña noche que marcó sus vidas y que vuelven a reunirse en 1981, el año de la ley del divorcio de Francisco Fernández Ordóñez. El tiempo y la vida las han distanciado, pero las une un hecho terrible acaecido cuando jugaban a las prendas. Un homenaje a la generación que nació en un país conservador y debió recorrer un largo camino para llegar a lo que somos.

El perdón ¿es la piedra angular de la novela?

Sí. No se puede escribir de aquello que no te preocupa y el perdón me genera muchas preguntas. El institucional, el público, el personal. Es un tema candente. Me inquieta su profundidad y su significado. ¿Realmente es posible perdonar o no? Parece que quien no lo pide está mal visto. Educamos a los niños para que pidan perdón y lo hacen sin sinceridad ninguna y nos conformamos con el gesto. Pero en el perdón hay algo mucho más profundo a lo que no atendemos: el arrepentimiento que ha de acompañarlo, y el gesto real. No el maquillado. Hay una cita de Joan-Carles Mèlich que es el motor del libro: «Solo se puede perdonar lo imperdonable». Lo más importante es la necesidad de perdonar y perdonarse y es lo que tienen que hacer ellas esa noche para continuar viviendo.

¿Es una novela feminista?

Habría primero que definir el feminismo. Pero soy consciente de haber escrito por primera vez una novela en la que las mujeres tienen más peso que los hombres, que son mera anécdota, aunque los hay memorables. Todo transcurre a lo largo de una cena donde están ellas solas.

¿Cambia de registro deliberadamente?

Sí. Es muy diferente de lo que había hecho antes, pero no sé si de forma radical. Es más contemporánea, mucho más social que otras de mis novelas. Soy un culo de mal asiento. Lo mismo escribo una novela para críos de ocho años que una cosa con el demonio como protagonista que una novela histórica. Llevaba una serie de novelas en las que el peso recaía en la historia y tenía ganas de hacer algo con otro tono, otra mirada y otro fondo. Más contemporánea. Me preocupa mucho no repetirme. Cuanto más escribes, más cerca tienes el peligroso fantasma del autoplagio. No quiero que me ocurra. Pero también quiero que mis señas de identidad sean reconocibles. Me obsesionan los planteamientos formales de las novelas, la estructura, el sentido. Ese gusto por lo pequeño, por lo nimio en la narración a través de objetos que ha marcado novelas enteras como 'Deseo de chocolate'.

¿Es un retrato generacional?

Sí. A través de esas mujeres que se educaron en el mismo lugar, en un internado de monjas para señoritas donde coincidieron en circunstancias ingratas. Las pocas que se quedan en verano están en una situación especial. No son muy amigas y todas se sienten un poco abandonadas. Tuvieron que construir su destino en un momento en que la hipocresía de quienes trataban de mantener las formas a cualquier precio se enfrentó con nuevas miradas sobre la amistad, el amor y la libertad.

El paso del tiempo ¿es siempre cruel?

No. El tiempo y la experiencia pueden mejorar mucho las cosas. A mí el tiempo me ha hecho mucho menos mema. En el caso de los protagonistas también las ha mejorado.

¿El cine o las series condicionan su manera de escribir?

Todo lo contrario. Si lo que vamos hacer es competir con el cine hemos perdido la guerra. Me preocupa mucho que tengamos la mirada tan condicionada por el cine. Que en vez de literatura escribamos guiones novelados. Encontrar el espacio de lo literario, y no de lo cinematográfico, es una obligación de los narradores. Me pregunto a menudo qué debe aportar la literatura que el cine no pueda dar. La diferencia está en la subjetividad a la que el cine responde muy mal: o se lo imagina el espectador o están las voces en off. El cine no puede resolverlo. La literatura está para explicar qué estoy sintiendo.