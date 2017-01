Un juez dice que hay «mucha cifra negra» de maltrato de mujeres a hombres, que no denuncian

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas lleva dos días tuiteando sobre violencia de género en su cuenta personal mensajes en los que argumenta que se trata de «una manifestación más de la maldad» y que está más relacionado con «la desigualdad de fuerza física» entre el hombre y la mujer que con elementos educacionales. Opina además, que «hay mucha cifra negra» de maltrato sobre los hombres porque «el hombre no denuncia».

El primero de los mensajes y el que suscitó la polémica fue publicado el 1 de enero y en él, el magistrado comentaba la noticia de un asesinato de índole machista en Madrid afirmando que «este es un problema gravísimo en nuestra sociedad que, desgraciadamente, es muy difícil de solucionar». «Es una manifestación más de la maldad», añadía.

El juez comenzó a recibir comentarios a ese tuit y los ha ido respondiendo incrementando el debate en su cuenta personal, donde ha defendido que en su opinión, «la causa próxima» de la violencia de género es «la dificultad de la convivencia, la maldad de muchos seres humanos y la diferencia de fuerza física» entre hombres y mujeres.

Entre sus respuestas a todos ellos, el magistrado afirma que «la desigualdad es de fuerza física y ésa no tiene solución», igual que no la tiene la maldad. «Yo entiendo que no se puede generalizar sobre las causas. Si la mujer tuviera la misma fuerza física que el hombre... no pasaría esto».