Series en canciones

Las canciones de las cabeceras de las series de televisión no son elecciones azarosas, sino que marcan el tono, describen la constante vital que late en la serie, los latidos de la historia. ¿Imaginan que en ‘True Detective 2’, en vez de sonar el ‘Nevermind’ de Leonard Cohen, sonase el ‘Be Happy’ de Bobby McFerrin? No, no se lo imaginan, porque no sería posible. La canción que abre cualquier ficción televisiva juega un papel esencial en el estado de ánimo del espectador. Lo prepara para introducirlo en un mundo determinado. Son temas musicales muy pensados. Al igual que las canciones que trufan en determinados momentos la narración, que se pueden asociar a una situación o un personaje. La música de algunas series es exquisita, se enrosca en la memoria sentimental como una enredadera y en ocasiones permanece por encima de imágenes y diálogos concretos, incluso por encima de la historia. Se escucha ‘Stand’ de REM y se recuerda a Chris Peterson repartiendo periódicos; o suena la melodía que compuso Angelo Badalamenti para ‘Twin Peaks’ y se siente la atmósfera onírica y extraña de aquella ficción. Las canciones permean los estados de ánimo mediante una ósmosis sentimental que cada espectador recupera de una manera determinada. De ahí este recorrido subjetivo y caprichoso. No podía ser de otro modo. En el que por supuesto faltan muchas canciones que suenan en la memoria como un remix infinito. Sin embargo, hay que elegir. Si la selección la hubiese hecho otro día hubieran sonado otras, quizá: ‘Won’t Get Fooled Again’ de The Who, pero estas son las melodías que hoy sonaron más altas que otras. Escuchen:

‘Stand’ de R.E.M

Era la sintonía de cabecera de ‘Búscate la vida’ (FOX: 1990-1992). Se veía a Chris Peterson (Chris Elliot) repartiendo periódicos a derecha e izquierda, lo que servía para introducirnos en las surrealistas peripecias del personaje. Las locas aventuras de este niño mayor se adecuan a la vitalidad propia de ‘Stand’. Resulta difícil no reírse con las ocurrencias y decisiones de Peterson, a pesar de su mala educación, de que vive con sus padres, de que es un completo guarro. Pero el sentido del humor que destila la serie sigue vigente, así como su estupenda banda sonora. En sus diferentes capítulos se podían escuchar además a The Drifters, Depeche Mode, Bob Dylan, Pixies, y muchos más.

‘Believe It Or Not’ de Joey Scarbury

Aún hoy resulta entrañable ver la apertura de ‘El Gran Héroe Americano’ (ABC: 1981-1983), mientras suena la canción de Joey Scarbury y William Katt, el actor que interpreta a este desastroso pero humano superhéroe, (lo opuesto a Superman) descubre ese traje rojo que le dejan unos alienígenas y le confiere poderes. Un tema que sirve de deseo en estos tiempos tristes. Una serie que en los ochenta veíamos con la ilusión que nos marcaba esta estupenda canción que continua resonando en la memoria.

‘Woke Up This Morning’ de Alabama 3

Protagonistas de ‘The Sopranos’.

El tema que suena en los títulos de crédito de ‘The Sopranos’ (HBO: 1999-2007). Los travellings desde el coche de Tony Soprano (James Gandolfini), los primerísimos planos de él, con su inseparable puro, hasta que llega a su casa. El ritmo vertiginoso de la vida de Tony Soprano lo capta muy bien esta canción que sirve para abrirnos las puertas de par en par a un mundo sórdido y cínico. Pero es que la serie se salpicaba de espléndidas canciones como ‘Living On A Thin Line’ de Kinks o ‘Dolphins’ de Fred Neil.

‘Nevermind’ de Leonard Cohen y ‘Far From Any Road’ de The Handsome Family

Hago trampa y cito dos canciones porque corresponden a la misma serie; a las dos temporadas de ‘True Detective’ (HBO: 2014-2015). La voz quebrada de Leonard Cohen nos sumerge en la corrupción de Los Ángeles, con sus miserias y poderes, en una historia fatalista en la que no es posible la redención. Corresponde a la segunda temporada de la serie, que fue machacada sin piedad, cuando tenía momentos logrados, junto a la inolvidable cabecera y a la melancólica voz de Lera Lynn. En la primera sonaba el desgarro pegadizo de The Handsome Family.

‘I’ll Be The For You’ de The Rembrandts

Una de esas canciones pegadizas que uno escuchaba con deleite porque sabía que después nos encontraríamos con Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) y Mónica (Courteney), que se convertirían en nuestros amigos. Durante diez temporadas ‘Friends’ (NBC: 1994-2004) nos hizo reír. El tema de los Rembrandts nos recordará algunos momentos estupendos de la serie y también que siempre habrá alguien ahí cuando lo necesites. Esos amigos del mundo. Una canción pegadiza para una serie que mientras se emitía era adictiva.

‘Twin Peaks Theme’ de Angelo Badalamenti

Una melodía capaz de generar un universo en sí mismo. La música instrumental que Badalamenti compuso para ‘Twin Peaks’ (ABC: 1990-1991) –mítica serie creada por David Lynch que destaca por su ambición plástica y moral– inquieta y seduce como pocas. Es bella, hipnótica y nos transporta a una preciosa oscuridad. La de cada uno. El piano de Badalamenti suena como el alma. No hay sonido más parecido para una banda sonora tan adecuada al tono de esta imprescindible ficción.

‘Where Everybody Knows Your Name’ de Gary Portnoy

Y para cerrar esta selección de canciones de cabecera, la música de ‘Cheers’ (NBC: 1982-1993). Aquel maravilloso local regentado por Sam Malone (Ted Danson) al que acudían un grupo de personajes con los que te podías tomar una cerveza y descansar de la rutina de la vida o de la dura jornada. Entre ellos el inolvidable Fraiser (Kelsey Grammer), que protagonizaría un spin-off. Porque como afirma el tema de Portnoy: «Abrirme camino en el mundo de hoy me deja sin fuerzas». Así que mejor acudir a un bar con amigos a relajarse o incluso volver a ver algunos de los episodios de ‘Cheers’.