La exposición de Mark Ryden, la más visitada en su primera semana en el CAC

El pasado viernes 16 de diciembre, se inauguraba en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, la primera exposición restrospectiva de Mark Ryden 'Cámara de las maravillas', comisariada por Fernando Francés. Y en su primera semana en el CAC, ha logrado superar en visitas, concretamente 10.871, a las primeras semanas de la exposición de 'At Home Im a Tourist', del coleccionista Selim Varol; 'Your Eyes Here', de Shepard Fairey o 'Holding Emptiness', de Marina Abramovic.

Compuesta por un total de 55 obras, la muestra de Mark Ryde abarca diferentes lienzos de pequeño y gran formato, además de varias esculturas que resumen y ayudan a comprender el complejo mundo del "padre del Surrealismo Pop". El mundo de Mark Ryden es un lugar impregnado de dulce nostalgia y teñido de oscuridad, donde complejos elementos psíquicos se esconden bajo la superficie de clichés culturales.

Esta exposición, que abarca 20 años de creaciones, se presenta como una de las más importantes en la trayectoria de Mark Ryden, en palabras del propio artista.

En esta gran retrospectiva, pueden contemplarse obras de todas sus series, algunas pueden resultar contemplativas (The Snow Yak Show); o desconcertantes (Blood); otras extravagantes (The Meat Show); algunas impregnadas de naturaleza (The Tree Show); varias especialmente cargadas de iconografías y simbologías (The Gay 90’s) y otras dedicadas a las conversaciones de sus especiales conejos y abejas (Bunnies & Bees), pero todas impregnadas con un fuerte sentimiento provocativo no intencionado. Para poder comprender el complejo mundo de Mark Ryden, el Departamento Pedagógico del CAC Málaga realiza dos visitas guiadas semanales, de carácter gratuito, los martes a las 18 horas y jueves a las 19 horas, además de continuar con su “programa de visitas más accesibles”, visitas guiadas con un intérprete del lenguaje de signos todos los últimos jueves de cada mes (siendo la próxima cita este jueves 29 de diciembre a las 19 horas).

Además, el Centro de arte Contemporáneo de Málaga ha incorporado varios códigos QR junto a algunas de las cartelas de la exposición. Los visitantes, al escanear los códigos, tendrán acceso a un video donde Mark Ryden realiza los trabajos previos y estudios de cada obra. Esta iniciativa, pretende acercar a los asistentes el proceso creativo tan especial del artista.

Mark Ryden ha creado un estilo propio y singular que desdibuja las fronteras tradicionales del arte, iniciando un nuevo género en la pintura: el “Surrealismo Pop”. La obra de Ryden oscila entre lo críptico y lo bello, trazando una delgada línea entre los sentimientos nacidos del recuerdo e iconografías que pueden ser perturbadoras en un análisis primario. Seducido por sus superficies infinitamente detalladas y minuciosamente esmaltadas, el espectador de su obra se enfrenta a la yuxtaposición de la inocencia de la infancia y los misteriosos recovecos del alma, desde una pincelada extrañamente clásica y tradicional, tan minuciosa, que hace utilizar a Ryden lupa para poder realizar sus obras.