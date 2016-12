Relaciono las fiestas de Navidad de la infancia con los viajes, la nieve y los regalos. Los familiares regresaban a la ciudad desde lugares lejanos para pasar las fiestas todos juntos, entonces las distancias eran inmensas; la gran nevada que cayó sobre Barcelona la Nochebuena de 1962; los Reyes Magos que entraban en casa con los camellos sin hacer ruido mientras todos dormíamos. El Belén del comedor con los tres Reyes persiguiendo la estrella que cada noche los acercaba un poco más al pesebre donde estaban María, José, el niño Jesús, la mula y el buey. Alrededor se hallaban los pastores con rebaños de ovejas y otros animales de granja que nunca se rebelaban contra sus amos, permanecían quietos como figuras de barro. También había hombres que transportaban leña, labraban la tierra y hacían sus necesidades en cualquier esquina. Los patos flotaban en el río plateado donde las mujeres lavaban la ropa.

Las cosas han cambiado. Ahora los Reyes Magos se acercan por la terraza camino del comedor donde tienen previsto llegar la madrugada del día 6 de enero. El Belén está por toda la casa. En la terraza, aparte de los Reyes, cuelga el Papa Noel que conocí de niño en el cine y que desde hace unos años acude a visitarnos todas las Nochebuenas para dejar regalos. Se llama Nicolás, está gordo, lleva gafas y tiene cara de bonachón. Su aspecto recuerda al abuelo de Heidi, aunque con pinta de viejito intelectual. Al principio no hubo mucha sintonía por mi parte, como si tuviéramos gustos distintos; pero acabé sucumbiendo a sus detalles. Además conoce mis gustos a la perfección, los libros que deja junto al árbol de Navidad son siempre los que tenía intención de comprar. La semana pasada supe que atraviesa todo el Mediterráneo hasta llegar a casa. Estoy pensando en ponerle una copa y algo de picar como hago con los Magos de Oriente y sus camellos. El viaje ha sido largo y les queda una larga y agotadora noche por delante.

Me gustan los amigos invisibles generosos. Los que dejan el regalo y se van sin pedir nada a cambio. Los que no hacen distinciones de ningún tipo y salvan de la miseria sin cobrar intereses. La gran incógnita de la infancia era cómo podían visitar a todos los niños del mundo en una sola noche. “Los Magos hacen milagros”, esta era la respuesta. Ahora, como dije antes, las cosas han cambiado. El tiempo lo aclara todo. Sin embargo, el otro día adelanté las fiestas y fui a visitar la ciudad de la infancia. Llamé a la puerta y me reuní con todos los familiares y los amigos imaginarios que de niños veíamos por todas partes excepto cuando venían a casa.