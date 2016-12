Ante un truco de magia, caben, básicamente, dos posturas: dejarse llevar o intentar explicarlo. La primera es, según el artista antequerano José Medina Galeote, la más inteligente. Eso es, en parte, lo que pretende la muestra titulada 'Vi como sucedía pero no hice nada', de Galeote y el malagueño Juan Manuel Rodríguez, una exposición compuesta por una veintena de pinturas y dos instalaciones ambientales que se inauguró ayer en el Museo Joaquín Peinado, de la Fundación Unicaja, en Ronda. «De lo que se trata es de dar un paso más... de ver una exposición y de que no te pongas trabas a ti mismo, de que disfrutes de la pintura... ahí está el quid de la cuestión... el no hacer nada, en este caso, es activo», explicó Galeote que se desplazó hasta la ciudad del Tajo, junto a Rodríguez, para asistir a la presentación de la muestra. Ambos estuvieron acompañados por la directora del citado museo, dedicado al pintor rondeño, Emilia Garrido.

«Es una exposición de pintura que habla de pintura, que invita de lleno a meterse en el mundo pictórico. Habla de los condicionantes que ha tenido siempre la pintura, a través de la historia ha seguido unas pautas o finalidades», continuó Galeote, al tiempo que señaló, como ejemplos, que «cuando se pintaban cuadros palaciegos, se usaba el escorzo; o cuando se colgaba un cuadro muy alto, trampas visuales».

El «juego» que proponen Galeote, que ha expuesto con voz propia en el Centre Pompidou y en el CAC Málaga; y de Rodríguez, «un joven pintor cuya estética verista le sitúa entre los creadores llamados a protagonizar la figuración nacional del presente siglo», tal y como le define Rafael Valentín López, comisario de la exposición, está compuesto aparentemente por dos propuestas antagónicas, una más abstracta y otra más realista que, sin embargo, dialogan entre sí: «Hay un nexo común que es la pintura, pero también los temas», dijo Galeote, que se refirió a la pintura como una disciplina «muy vigente»: «No es una disciplina obsoleta, está viva y todavía tiene mucho que contar», afirmó este artista.

«No es una disciplina obsoleta, está viva y todavía tiene mucho que contar»

Ambos, han trabajado conjuntamente durante más de un año para esta exposición creada expresamente para el Museo Joaquín Peinado de Ronda: «Es como un premio trabajar en una sala histórica como esta», expresó Rodríguez, quien agradeció también a la Fundación Unicaja «su compromiso con los artistas contemporáneos».

En la sala, una antigua capilla, conviven 'El niño de la espina', 'Double mind', 'Logo', 'Book', 'El falso nudo', 'Camino II', 'Game' y 'Gigante', de Galeote; y 'DMT', 'El mensaje', 'Levitate', 'Un palo', 'Juego de manos para un público distraído', 'El método', 'Dos de espada', 'Premonición', 'El objeto' y 'S. T.', de Rodríguez, y un gran mural, que centra las primeras miradas, en el parlamento principal de la capilla, con varios cuadros. 'Gigante' también captura al visitante, al salir de los límites del cuadro y expandirse por la pared.

Garrido, por último, invitó a adentrarse en esta exposición, «que no va a dejar indiferente a nadie» y que se podrá visitar, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, hasta las 15.00 horas.