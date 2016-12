Lawrence Weiner volverá en 2017 al CAC, que suma a Peter Doig a su programación

'Forever and a day/para siempre y un día' era el título de la instalación que Lawrence Weiner presentó en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) allá por 2008. El autor norteamericano, referente del arte conceptual, regresará al espacio municipal como cabeza de cartel de la programación del centro para el próximo año, que incluye las propuestas del aclamado -y cotizado- artista escocés Peter Doig, así como a Marcel Van Eeden, Travis Somerville y Jia Aili.

El primero en llegar será Weiner, que del 11 de enero al 12 de marzo. El CAC Málaga inauguraba la primera instalación 'site specific' en España de Weiner en julio de 2009. «En 2017 vuelve al centro con cuatro obras y estructuras que se proyectarán en el espacio 5. Esta compilación de vídeos se titula 'There are Things that Move Outside of Motion, 2001'», tal y como avanzó ayer el CAC Málaga.

A Weiner le seguirá Marcel Van Eeden con la muestra '1525', del 20 de enero al 26 de marzo. «Los dibujos en carboncillo del artista holandés cuentan historias enigmáticas, oscuras y misteriosas en formatos pequeños», adelantan desde el CAC Málaga en el comunicado donde han dado cuenta de su planes para el próximo año. Un ciclo que también incluye a Travis Somerville, del 17 de febrero al 7 de mayo. «Somerville da voz al drama de los inmigrantes negros, latinos o indígenas con piezas muy potentes», en palabras de los responsables del CAC.

El chino Jia Aili (del 17 de marzo al 18 de junio) dará pasó a Peter Doig, que entre el 31 marzo y el 25 junio ofrecerá en el CAC Málaga una muestra de su trabajo. Una obra que también recalará en Málaga a partir de diciembre de 2017, ya que Doig está incluido en la nueva exposición bienal que el Centro Pompidou Málaga desplegará en el Cubo del Puerto entre finales de 2017 y 2019.