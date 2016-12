Más de 12.600 personas visitan el Museo de Málaga en su primera semana

Yo fui la semana pasada y me pareció una maravilla de museo. Pienso repetir. Eso si, me decepcionó que una vez terminada la visita me dirigí a la tienda a comprar el catálogo del museo, pero no fue posible porque no estaba aún disponible cosa que me extraño bastante. Me comentaron que quizás para dentro de un mes sería posible, pero no me dieron seguridad. Bueno, es entendible. "Solo" han tenido 20 años para preparar el catálogo. Se ve que se les ha echado el tiempo encima...