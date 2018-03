YouTube, una alternativa profesional para los estudiantes de la UMA Los asistentes pudieron establecer un diálogo con los conferenciantes . :: p. marinetto Unas jornadas con expertos locales y nacionales descubren a jóvenes universitarios las claves para triunfar en la plataforma PABLO MARINETTO MÁLAGA. Martes, 13 marzo 2018, 00:26

Hace ya tiempo que los canales de comunicación cambiaron radicalmente. Que los medios tradicionales han perdido su hegemonía es una realidad que, si bien a algunos les hace más arduo el trabajo, a otros les ha abierto infinitas posibilidades de comunicación y una salida laboral nueva y por descubrir.

De un tiempo hasta ahora, YouTube se ha erigido en el imaginario colectivo como una alternativa fácil y cómoda a la televisión. Un puesto que se ha ganado a la fuerza gracias, entre otras muchas características, a su capacidad para adaptarse a las necesidades individuales del público y a una interfaz que no plantea al usuario complicaciones excesivas a la hora de utilizarla.

La Universidad de Málaga, en su afán por afianzar su posición en redes sociales, apuesta de manera decidida por YouTube como vía clave en su estrategia de comunicación. Algo que ahora intenta transmitir y hacer extensible a los alumnos. El espacio de co-working Link by UMA- Atech fue escenario la semana pasada de las primeras jornadas 'Linkin YouTube' que la UMA, en colaboración con la empresa Avance Deportivo, organizó con el objetivo de que los alumnos conocieran los entresijos de esta plataforma y la contemplaran dentro de un panorama laboral cada vez más próximo.

De esta forma, durante los días 7, 8 y 9 de marzo, 'youtubers' locales y nacionales de distintos sectores pudieron transmitir sus experiencias a los asistentes a las diferentes mesas redondas, charlas y talleres organizados para tal fin. En su mayoría, jóvenes inmersos o a punto de lanzarse a la aventura que supone abrir un canal de Youtube. Un universo en el que la formación académica también tiene cabida y supone un plus de profesionalidad y credibilidad para el contenido de los vídeos.

La imagen de marca, técnicas de comunicación, claves para la edición de los vídeos, posicionamiento o ética fueron solo algunos de temas que salieron a la palestra y sobre los que opinaron 'youtubers' como Outconsumer, Tita Lore, Milmerie, Fripozo, AnitaBtwice o Sandra Roma -estas dos últimas salidas de las aulas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA-.

Aún así, hubo dos cuestiones que interesaron especialmente a los asistentes: Quién puede ser 'youtuber' y si se puede realmente vivir de la plataforma. Dos preguntas difíciles de responder para los invitados.

Que puede hacerse, salta a la vista. No hay más que ver a algunos de los personajes que se han convertido en reyes y reinas de YouTube, ya sea por su carisma o por las colaboraciones con marcas de reconocido prestigio y que son las que dominan el sector. Pese a ello, todos insistieron en que llegar hasta ese nivel no es fácil. Requiere mucho tiempo y no todo el mundo lo consigue. «La monetización de tu canal es muy a largo plazo y cuando empiezas a ganar dinero son cifras muy reducidas», explicó Loreto Izquierdo, al frente del canal de costura Tita Lore.

Y es que, aunque son varias las formas de ganar dinero en YouTube -trabajar con marcas, merchandising, crowdfunding o eventos-, lo más rápido es introducir publicidad. Es lo que se denomina ser 'Partner' de YouTube, aunque solo se tiene acceso a ello cuando un canal alcanza los 1.000 suscriptores y se han acumulado 4.000 horas de visualizaciones.

Coherencia

Lo que sí defendieron a capa y espada fue la importancia de crear un vínculo estrecho con la comunidad, es decir, con los seguidores, que son, sin lugar a dudas, los pilares existenciales para cualquier 'youtuber'. «Debe haber coherencia entre lo que piensas y lo que ofreces a tus seguidores, porque si no, pierdes tu credibilidad. No puedes criticar un producto en uno de tus vídeos y al mes hacer otro promocionándolo», relató Roc Massaguer, detrás del perfil Outconsumer.

En YouTube hay que tener una máxima siempre presente: Nada dura para siempre. Conseguir que los seguidores se identifiquen con el personaje o con el contenido será uno de los puntos en los que centrar esfuerzos si se quiere tener éxito a largo plazo. Un paso en falso puede hacer que la lista de 'followers' caiga en picado.

En cualquier caso, el talento hay que compartirlo y el miedo al fracaso es el peor enemigo de quien se enfrenta por primera vez a un proyecto de estas características. Si uno se atreve a dar el paso, debe hacerlo siendo consciente de que el camino no será ni fácil ni rápido, pero sí enriquecedor. Que el contenido del canal se salga de lo clásico hará que el 'youtuber' marque o no la diferencia, y eso es algo que la audiencia agradece.

«Siempre va a haber gente que ataque en los comentarios. Quienes critican a YouTube, o a los que están detrás, es porque realmente desconocen todo el trabajo que encierra. En mi caso, para un vídeo de unos veinte minutos, puedo invertir perfectamente cinco o seis horas de grabación», comentó Milmerie, que descubre a sus seguidores las últimas novedades en videojuegos. Así que aquí, juzgar está de más. Las críticas constructivas están muy bien, pero no es oro todo lo que reluce, y YouTube no se libra de los 'haters'.