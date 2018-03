«Hay que tener cuidado con las marcas, muchas acaban estafándote»

Málaga. Sandra Romero, estudiante de Periodismo en la Universidad de Málaga, jugaba con algo de ventaja cuando hace dos años decidió dar el paso y unirse a YouTube. «Cuando abrí mi canal, Sandra Roma, ya conocía el término 'youtuber', la dinámica de la plataforma y el tema de la monetización, así que partía con una base», relata Romero, para la que la crítica es su medio de vida, ya sea por su personalidad o por su faceta periodística.

«Veía cómo la gente daba su opinión y entretenía a sus seguidores, así que dije: ¿por qué no? Me encanta criticar todo lo que me parece criticable, siempre desde el respeto, por supuesto. Y Twitter se me quedaba pequeño», explica.

Comenzó en junio de 2016 y ya acumula más de 8.000 suscriptores ansiosos por ver cada mes sus vídeos, con una temática de lo más vario pinta. Desde una recopilación de canciones machistas, con 417.000 visualizaciones, hasta un día entre las bambalinas del teatro.

Sandra Romero no vive de YouTube, pero sí cree que es posible hacerlo con constancia, esfuerzo y, sobre todo, cautela. «Desde que abrí el canal he intentado hacer colaboraciones pero hay que tener cuidado con las marcas y no creer todo lo que te dicen. Algunas te lo pintan muy bonito, pero acaban estafándote». Ese es el consejo que dejó en Linkin YouTube para los que tengan en mente emprender su propio proyecto.

«Me pongo manos a la obra con lo primero que se me pasa por la cabeza. Normalmente son temas que me interesan y creo que pueden interesarle a mis seguidores. De hecho, los buenos temas marcan la diferencia en la cantidad de visualizaciones. El vídeo 'Las canciones machistas que no esperabas', por ejemplo «lo 'petó'», según comenta.