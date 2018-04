Talento musical en la UMA El jurado posa con Alberto Arias, ganado del VI Certamen de Cantautores. / Laura Ruiz El alumno Alberto Arias se proclama ganador de la sexta edición deI Certamen de Cantautores con el tema 'Summer in Italy' CARLOS MARTÍNEZ MÁLAGA. Martes, 24 abril 2018, 12:43

Las Jornadas de Puertas Abiertas pusieron punto y final a la edición de 2018 el pasado viernes, después de tres días intensos en los que los futuros estudiantes de la Universidad de Málaga tuvieron una primera toma de contacto con la carrera de sus sueños. En el último día se celebró el tradicional concurso de cantautores, que este año cumple su sexta edición y en el que doce artistas universitarios buscan abrirse paso profesionalmente en el mundo de la música.

La jornada musical se desarrolló durante toda la mañana ante un público numeroso, que después de visitar los distintos 'stands' con información de todos los grados, no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar de música creada por los propios alumnos de la UMA.

Doce fueron los participantes en un certamen que se ha consolidado en las jornadas de puertas abiertas. Se proclamó ganador Alberto Arias con el tema 'Summer in Italy'. Este alumno se impuso al resto de finalistas: José Antonio Vázquez y su tema '¡Que más me da!'; Antonio Laborda con 'En clave de ti'; Laura Sánchez con 'Algo de los dos'; Mane López y 'Nordic Blue'; Nico Giménez con 'El odio'; Kevin Crown y 'Locura'; Pablo Casas y Javier Nadales con el tema 'Aquí y ahora'; Luis Manuel González con la canción 'Tengo la cabeza en otro lado'; Sara Ropes con 'Me quedo aquí'; Alejandro Vázquez y el tema 'Una y otra vez'; y Amador García Carrión con 'Quiero tocar'.

Los concursantes se enfrentaron al jurado, en un primer paso por lograr sus sueños en el mundo de la música. «Los premios son grabar dos maquetas en los estudios Bahía Record y un curso de idiomas en FGUMA, para el ganador. En el caso del segundo clasificado, podrá grabar dos maquetas en el estudio Música Máster», explicó el 'speaker' del acto, Daniel Domínguez.

La música fue la gran protagonista del último día de las Jornadas de Puertas Abiertas, puesto que en la pista del pabellón del Universidad de Málaga estuvo presente el DJ Brian Cross, que además es presentador radiofónico. El artista catalán estuvo firmando autógrafos y haciéndose fotos con todos los que se acercaron a verle. Los participantes no estaban solos, puesto que muchos de sus amigos acudieron a dar ánimos y vibrar con las canciones.

«Le dedico el premio a la gente que me escucha» Alberto Arias, ganador del VI Certamen de Cantautores Destino UMA, confesó estar nervioso cuando subió al escenario a recoger el premio que le acreditaba como el vencedor de la edición de 2018. «Si soy sincero, no me esperaba ganar», fueron sus primeras declaraciones. «Me gustaría dedicarle este premio a toda la gente que me escucha», añadió el joven, que no dejaba de mostrar su alegría y sobre todo la sorpresa por haber ganado. La grabación de dos maquetas y un festival de verano son sus próximos retos.

Los nervios, pese a lo que puede suponerse en estas circunstancias, no hicieron acto de presencia. Muchas son las horas que había detrás de cada canción. «Para subir al escenario y cantar se requieren muchas horas de componer y enseñar. La música me apasiona y he disfrutado mucho actuando», confesaba Sara Ropas, que conquistó al jurado logrando el segundo premio.

Letra y puesta en escena

Las actuaciones de cada uno de ellos no excedió de los cinco minutos de duración, y el jurado, que estaba integrado por profesionales de la música y miembros de la Universidad, valoró distintos aspectos a la hora de otorgar las puntuaciones. Estos iban desde la letra o la música a la puesta en escena de la actuación.

Se pudo observar es que los alumnos de la UMA van sobrados de talento y que tienen los mimbres necesarios para poder meterse al público en el bolsillo. Estos certámenes, más que una competición, son un buen escaparate para que los jóvenes se suelten y tengan su primera toma de contacto con la realidad que conlleva las actuaciones musicales.

Con su sexta edición, ya está considerado una tradición entre la comunidad estudiantil que sabe que el último día de las Jornadas de Puertas Abiertas tiene una cita con la música. «Lo que buscaba al participar era poder disfrutar haciendo lo que más me gusta. Para mí ganar no era lo importante», destacó Laura Sánchez, que actuó con el tema 'Algo de los dos'. Una buena excusa para escuchar música y pasarlo bien.