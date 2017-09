SARA GILI GATIUS 42 AÑOS. DIRECTORA EJECUTIVA DE PLUMÁGICA GRUPO EDITORIAL. 11 AÑOS VIVIENDO EN MÁLAGA«Los independentistas están dividiendo al pueblo catalán» Sara Gili Gatius. :: f.j. acevedo «Estoy orgullosa de ser catalana, pero también me considero muy española: me parece el mejor lugar del mundo para vivir» Domingo, 24 septiembre 2017, 01:09

«Estoy enamorada de Málaga y muy orgullosa de ser catalana, pero también me considero muy española. Me encanta España en su totalidad, sin desechar ningún rinconcito; me parece el mejor lugar del mundo para vivir». Con esta presentación es fácil deducir lo poco que se identifica Sara Gili Gatius con la causa independentista. «Soy totalmente contraria. No puede ser que España se parta en cachitos porque hoy es Cataluña, mañana el País Vasco y luego ¿qué?...».

Esta empresaria de 42 años, que lleva 11 viviendo en la Costa del Sol y tiene marido e hija malagueños, está convencida de que en Cataluña «hay más gente en contra que a favor de la independencia, pero no se les ve porque hay miedo a ser señalado, sobre todo en los pueblos». El conflicto originado por el pulso secesionista lo está viviendo «con mucha tristeza» al ver «cómo están rompiendo y dividiendo al pueblo catalán». Cree que el referéndum del 1 de octubre es «sencillamente ilegal» y tampoco es partidaria de buscar una consulta pactada porque «los independentistas le darían la vuelta al resultado».

Del mismo modo que rechaza las tesis independentistas, Sara también lamenta que se esté extendiendo el odio hacia lo catalán en el resto de España. «Me da pena decirlo, pero cuando me preguntan de dónde soy digo que del Norte. He sufrido comentarios muy desagradables», asegura. Y concluye con esta reflexión: «Yo quitaría todas las banderas y todas las fronteras. Los peores crímenes se han hecho por banderas».