Sara Gámez: "Es una forma de facilitarle la vida a personas que vienen de fuera" Sara Gámez, en la ETS de Arquitectura. :: crónica S. M Miércoles, 10 enero 2018, 00:03

Málaga. «En cuanto recibí su correo electrónico me puse en contacto con ella. Quería ayudar a alguien y divertirme al mismo tiempo. El Buddy Program es una gran opción», afirma Sara Gámez. Supo del 'Buddy Program' a través de sus amigos y, después, de informarse sobre éste decidió inscribirse mediante la página web de esta oficina.

«No pensé que ayudar a alguien a moverse por la Universidad, a conocer lugares de Málaga, integrarlo y salir de fiesta con ella fuese muy sacrificado», afirmó entre risas.

Ella habla con su 'buddy' constantemente y, también, se ven todos los días en la Escuela, pues comparten clase.

Fuera de clase, además, se ven a menudo. Sara considera que «llevar adelante la carrera y los buenos ratos se puede hacer. Aún más, cuando es una forma de facilitarle la vida a personas que vienen de fuera».

Respecto a la Universidad, al igual que sus compañeros, ella orienta a su 'buddy' a la hora comprar los materiales que se les exige para elaborar los proyectos de sus asignaturas de Arquitectura. También, la ayuda para tomar apuntes, y cuando le surgen dudas o no entiende algo de éstos Sara las resuelve y le proporciona los suyos. Pero no todo se limita al aspecto académico, ya que, por otro lado, disfrutan de la noche malagueña.

Sara, cuando se fue de Erasmus, vivió lo que supone que una universidad no tenga el 'Buddy Program' o similar, ya que eso «puede dificultar la integración en una sitio nuevo para mí». «Es duro estar fuera de casa y no conocer a nadie, aunque haya gente simpática no es lo mismo que contar con alguien que está para ayudarte», dijo.

Sara habría querido contar con un 'buddy' que le orientase en materia burocrática de la universidad pero también para hacer con alguien actividades lúdicas.