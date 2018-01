Un recorrido para entender los entresijos de la memoria Agnés Gruart, al inicio de su ponencia dentro de 'Encuentros con la ciencia'. :: S. Molina La catedrática Agnés Gruart ofrece en 'Encuentros con la ciencia' las claves sobre cómo funcionan los recuerdos SANTIAGO MOLINA MÁLAGA. Miércoles, 31 enero 2018, 00:11

El proceso por el que se conforman los recuerdos es una de las incógnitas más significativas del campo de la neurociencia. Todavía queda mucho por descubrir sobre cómo se construyen, y cómo funcionan; o cómo se destruyen cuando se padece una enfermedad como el alzhéimer. La memoria fue el pasado viernes la protagonista de la última conferencia de 'Encuentros con la ciencia'. Organizado por la Universidad de Málaga, el ciclo contó en esta ocasión con la catedrática en Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide, Agnés Gruart, que ofreció una ponencia sobre el proceso por el que se forman los recuerdos y explicó cómo actúa la memoria en las personas.

El éxito de la conferencia fue tal que la sala se llenó y unas 40 personas la vieron retransmitida en una pantalla en el exterior de la misma. Gruart mostró su satisfacción por la numerosa asistencia y por la posibilidad de dar a conocer «un proceso muy complejo e importante». «Debemos dar a la sociedad la información de los resultados de las investigaciones que llevamos a cabo gracias al dinero público. Es vital que se invierta en ciencia y que los científicos también cumplan con una función divulgativa», explicó Gruart. Asimismo, transmitió al público que no hay «un tipo de memoria, sino muchos. También aclaró que la información que se «guarda» no es fidedigna, porque el cerebro está limitado. «El recuerdo es un constructo que nosotros hacemos, ya que depende de nuestra experiencia, de la atención que se haya prestado. La memoria no se da sólo en una parte del cerebro, ésta se produce en varias localizaciones del mismo. La gente cree que la memoria está en un cajón y que cuando lo desee puede acudir a él para recuperar un recuerdo, pero esto no es así. Incluso cuando conseguimos recuperarlo, lo modificamos», señaló.

Exposición del alzhéimer

La memoria y el alzhéimer fueron también el tema central de la exposición 'Alzhéimer: Camino a la memoria' que se inauguró en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés momentos antes de la conferencia. Se trata de una serie de paneles divulgativos para explicar cómo es el proceso del alzhéimer, a los que se unen fotografías y textos pertenecientes al libro 'El camino de la memoria' -que también se presentó antes del inicio de la intervención de Guart-.

Alejandro Hurtado y el periodista de SUR Antonio Ortín son los autores de esta obra que ilustra cómo afecta esta enfermedad a las personas que la padecen. Hurtado fue el encargado de tomar las fotografías y Ortín de escribir los textos que las acompañan. Los autores decidieron hacer el Camino de Santiago en bicicleta y pasar por diversos centros de personas con alzhéimer para contar esta experiencia. Todos los ingresos de ésta están destinados a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Málaga.