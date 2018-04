Un recorrido artístico por los años ochenta Instalación que emula los videoclubes de la década de los ochenta, que centra la primera muestra individual de Ricardo León. / S. Molina El artista Ricardo León presenta su obra 'The Gift', en la que explora su admiración por esta década SANTIAGO MOLINA Martes, 3 abril 2018, 08:59

La década de los ochenta supuso un cambio para la estética de la cultura popular, desde el cine hasta la música, pasando por la decoración de los espacios. Este lapso de tiempo siempre ha tenido mucho atractivo para Ricardo León, que ha utilizado toda esta estética para configurar 'The Gift', su primera exposición individual, comisariada por el vicedecano de Cultura de la Facultad de Bellas Artes, Carlos Miranda, y coproducida por MaF 2018 (Málaga de Festival). En 'The Gift', León -graduado en Bellas Artes en la UMA en 2017- lleva a cabo un repaso por los ochenta a través de vinilos, decoración y material audiovisual que él mismo ha rodado, fiel al modo de trabajar de esos años.

«Con esta muestra de los ochenta cuento una historia personal; la exposición recoge ciertos miedos y recuerdos personales que se articulan a través de la imagen de la época mediante una analogía», explica León. «Quiero que con 'The Gift' el público perciba un ambiente y una sensación que genere lo mismo que yo siento cuando imagino aquellos años. La instalación soy yo con una máscara», continúa. El artista ha elaborado diversos vídeos, grabados en VHS y evitando usar recursos digitales, así como carteles y carátulas de películas, que él mismo ha diseñado.

LA EXPOSICIÓN El artista Ricardo León es el creador de esta exposición que abarca la década de los ochenta. Dónde 'The Gift' está abierta al público en la sala expositiva de la Facultad de Bellas Artes (El Ejido). Cuándo La exposición puede visitarse de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes hasta el 24 de abril.

En la primera parte de la exposición los protagonistas son los vinilos de la época, con referentes musicales como Whitney Houston o Kool and the Gang. A ésta le sigue una instalación que imita a un videoclub y, frente a ella, varios televisores en los que se proyectan fragmentos de una película de 26 minutos grabada por el artista, llamada 'The Gift 1986' con escenas 'thriller-slasher' unidas a toques de humor y contenido erótico, con el que mantiene una «pulsión entre el sexo y la muerte».

Una de las mayores influencias de León han sido las películas 'serie B', de las que dice que, pese a su ligereza, «no son una chorrada, no sólo es nostalgia, es más una herramienta que uso para expresarme y una forma de que el público participe de mi mundo interior». Para ser más fiel a la época, explica el artista, «todo está hecho con las técnicas y herramientas disponibles en aquellos, para que sean los ochenta de verdad». León señala que su intención era «conseguir la esencia y el espíritu de esos años».

Herencia vs. vintage

Con 'The Gift' aborda el término 'herencia' en contraposición con el término 'vintage', ya que quiere ejercer «profundidad con esta obra porque lo 'vintage' se queda en un punto mucho más superficial que el concepto 'herencia', que tiene un matiz con mucho más trasfondo». «A lo largo de la carrera de Bellas Artes he tomado muchos caminos y me he equivocado muchas veces, pero gracias a ello he conseguido encontrar esta idea porque, desde siempre, me ha gustado esta época. Soy un 'freaky' de los ochenta, y estoy muy satisfecho del resultado final de 'The Gift' y de todo el trabajo realizado, ya que he conseguido recrear todo lo que tenía en mi cabeza», afirma León.