«Puedo compaginar la astronomía y la docencia porque se complementan»

CRISTINA MORILLA MÁLAGA. Martes, 8 mayo 2018, 10:23

Carlos González Spínola es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga, donde es profesor del Departamento de Electrónica. Además, es miembro de la junta directiva de la Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA) desde 2017, donde puede desarrollar una de sus grandes pasiones.

-¿Cómo imparte sus clases?

- Mis clases tienen un enfoque fundamentalmente práctico, y además me gusta que los alumnos participen mucho, por eso les hago muchas preguntas cuando estoy con la parte teórica. Además, hay una serie de prácticas en las que ellos van construyendo y luego lo reutilizan en diseños más complejos.

-Además de su trabajo en la Universidad, pertenece a la Sociedad Malagueña de Astronomía, ¿le resulta complicado compaginar ambas labores?

-No, en absoluto, porque de alguna manera se complementan. Siempre he sido muy aficionado a la astronomía y además no demanda mucho tiempo. Las reuniones suelen ser por las noches, una vez a la semana; las conferencias sí que requieren más esfuerzo porque tienes que adaptarlas a un público más variado que comprenda bien los conceptos.

-¿Cómo llegó a formar parte de la SMA?

-Asistí a una conferencia que organizaron y me inscribí.

-¿Cómo y cuándo se adentró en el mundo de la astronomía?

-Me ha gustado de siempre; es más, estuve a punto de hacer una especialidad de astronomía y por eso pedí traslado del expediente para hacer el cuarto y el quinto año en Barcelona, pero en ese momento había una huelga de personal no docente y, como tenía que tomar una decisión, opté por la electrónica. Pero siempre me gustó, leía mucho sobre astronomía e incluso en el servicio militar hice un esquema del cielo para ir entendiendo las estrellas cuando pasábamos las listas y así me entretenía.

¿QUIÉN ES? Formación Licenciado en Ciencia Física por la Universidad de Sevilla y doctor en Ingeniería Informática por la UMA. Currículum Profesor titular en la UMA desde 1992, imparte las asignaturas 'Herramientas de diseño electrónico' y 'Sistemas electrónicos para la automatización'. Además, dirige el grupo de investigación Microelectrónica Informática Industrial desde el año 2000. Publicaciones 'Dispositivo para la detección y clasificación de óxido residual en líneas de producción de laminados metálicos' y 'Modelo de supervisión del recocido en líneas de producción de acero inoxidable', entre otras.

-Encuentra alguna vinculación entre la informática y la electrónica y la astronomía?

-Claro, hay muchas. Precisamente uno de los proyectos que lleva la SMA es el seguimiento, que además tiene mucha importancia práctica, de las estrellas fugaces que entran en la atmósfera, y por ello hay una serie de cámaras que están automatizadas y por la noche tienen que abrirse y analizar el cielo. Todo eso lo hace la electrónica. De hecho hemos realizado, y realizamos, colaboraciones entre este departamento y la SMA.

-¿Se muestran sus alumnos interesados por esta ciencia?

-A los alumnos no les hablo directamente de astronomía, aunque muchas veces sale algún ejemplo de aplicación y aprovecho para dar conocimiento. Pero la materia es muy específica y tampoco da mucho juego. Sin embargo, hay algunos estudiantes que sí que participan en las conferencias.

-¿Cree que la astronomía es hoy día una ciencia visible? Es decir, ¿es más bien popular o desconocida?

-Yo creo que es bastante popular, lo que ocurre es que siempre hay mucha precaución o reparo porque se cree que es una cosa difícil y entonces se cae en elucubraciones. O, por ejemplo, en las películas nos dan una idea de que se puede viajar simplemente dándole a un botón y ya pasamos al hiperespacio.

Astronomía en clase

-¿Utiliza la astronomía para ejemplificar algunos aspectos de los que trata en clase?

-Sí, sí, cuando son temas que vienen a cuento siempre hago comparaciones con temas o conceptos básicos de la astronomía.

-Recientemente ofreció una conferencia en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés donde se analizaron distintos aspectos que estaban vinculados a la nave Cassini-Huygens, ¿cuál es su opinión sobre esta nave?

- Es una auténtica maravilla. El proyecto ha sido admirable y ha tenido un éxito total. Porque estaba planificado para que durase cuatro años orbitando alrededor de Saturno y se pudo ampliar hasta 13, y además una órbita de bajo consumo que tardó siete años en llegar desde el momento del lanzamiento, en 1997 hasta el 2004, con un consumo de energía muy bajo y todo obteniéndolo de la energía gravitatoria de los planetas. Ha sido una maravilla desde el punto de vista de viaje planetario y desde el punto de vista de resultados que se han encontrado en Saturno.