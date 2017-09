MARTA DOMÈNECH 44 AÑOS. INTERIORISTA. 19 AÑOS EN MÁLAGA«Tengo miedo de lo que pueda pasar en la calle» Domingo, 24 septiembre 2017, 01:09

El primer día que Marta dio su opinión sobre el «tema catalán» en el grupo de WhatsApp que comparte con sus amigas de Barcelona fue este miércoles, cuando se desató la operación policial para desbaratar el referéndum del 1-O y el independentismo se echó a la calle. «No solía hablar. No me gusta la política y, además, los que no estamos de acuerdo con la independencia tendemos a callarnos», reconoce. Pero la situación es «tan límite» que ya no se reprime. «Estoy muy triste. Las familias, los grupos de amigos, están divididos, cada vez hay más tensión. Y no lo quiero ni decir, pero tengo miedo de lo que pueda pasar en la calle».

Domènech es interiorista y lleva 19 años en Málaga, una ciudad a la que está «muy agradecida» porque aquí ha podido realizarse profesionalmente y formar una familia. Y opina que lo que ha provocado el «desmadre» actual es la falta de diálogo «por ambas partes». «El Gobierno central debería haber entendido que hay un sentimiento nacionalista en una parte de la sociedad catalana que es real, está ahí y ahí va a seguir, y tendría que haber buscado la forma de canalizarlo. Y si hablamos de la otra parte... saltarse la ley es lo último de lo último, aquí ya apaga y vámonos», apunta. Tristeza y estupor es lo que caracteriza su sentir estos días. «Los orgullos nos van a matar», sentencia.