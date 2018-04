La joya de la cantera del fútbol-sala universitario Fernando Torres posa en las instalaciones del Pabellón Deportivo Universitario, donde entrena el UMA Antequera. / Crónica Fernando Torres, estudiante de Magisterio, es juvenil de Los Olivos CD UMA Málaga CF y busca debutar con el UMA Antequera CARLOS J. MARTÍNEZ MÁLAGA. Martes, 24 abril 2018, 12:44

Los éxitos del UMA Antequera no se limitan al primer equipo, el conjunto universitario tiene una prolífera cantera que busca abrirse paso en el equipo dirigido por 'Moli'. Un ejemplo de ello es Fernando Torres, estudiante de Magisterio en la Universidad de Málaga, que se encuentra en su último año como juvenil en Los Olivos CD UMA Málaga CF, aunque es un habitual en los entrenamientos del primer equipo.

El equipo universitario se encuentra en un momento clave de la temporada, está en plena lucha por ascender a la élite del fútbol-sala nacional y sus jugadores encaran también la recta final de sus respectivos cursos académicos. Pese al buen momento de forma que atraviesan los integrantes del UMA, no hay ocasión para relajarse puesto que desde abajo está horneándose una prometedora camada de jugadores.

Fernando Torres, a sus 19 años, divisa un horizonte prometedor. 'Nando', como se le conoce en los terrenos de juegos, lidera el juvenil de Los Olivos CD UMA Málaga CF y cada semana adereza su juego en el Pabellón Universitario junto a la plantilla de la categoría de plata. Una vez que finalice la liga doméstica, para lo que solo faltan siete jornadas, el malagueño espera dar el salto a la competición profesional con un título de campeón.

Antes de un entrenamiento con los 'mayores', la joya de la cantera del UMA Antequera atiende a Crónica Universitaria: «Yo venía de una liga diferente antes de fichar por este equipo. Vine de la categoría de cadete de segundo año porque destaqué mucho y un amigo de 'Moli' me trajo al equipo», explica 'Nando'. «Me di cuenta de cómo era el fútbol-sala jugando en el UMA Antequera y gracias a ellos he aprendido cómo es este deporte por dentro. Todos me aportan mucho en mi aprendizaje y ahora ya estoy más integrado», confiesa el jugador malagueño.

«En el juvenil nos beneficia tener la ayuda del CD UMA Antequera para progresar como jugadores y equipo», explica sobre la importancia de poder entrenar con el primer equipo y el aprendizaje que ello conlleva. «Para mí es lo que más me ayuda a crecer. Un nivel juvenil no se puede comparar con uno de élite nacional por intensidad y ciertos aspectos tácticos que en esa Liga no lo puedes ver, pero que en cada una de las sesiones de trabajo tienes que aprenderlos», recalca el canterano del conjunto universitario.

Progresión imparable

Este universitario vive un momento álgido también en lo que a confianza se refiere. «Si mi confianza crece es porque veo que los demás confían en mí. Crispi, técnico del juvenil, me ayuda en los dos equipos, el cuerpo técnico y los propios jugadores me corrigen y enseñan. Gracias a todos detecto un progreso muy grande», expone Torres sobre su más que innegable progresión. Además, cabe destacar su mentalidad ganadora, ya que afirma que «si me marco un objetivo, me cuesta mucho no cumplirlo».

La última gran actuación de Fernando Torres fue en los Campeonatos Andaluces Universitarios, en los que tuvo un papel destacado en el triunfo de la Universidad de Málaga, con tres goles, en una toma de contacto con la mayoría de jugadores del UMA Antequera. «Estoy contento, porque es un torneo bastante importante para el equipo de la UMA y por la confianza que me han podido dar aún siendo juvenil. Jugar con todos ellos, un grupo que juega en la categoría de plata nacional, me ayuda a saber que puedo dar más y alcanzar ese nivel», afirma.

«Dentro de este equipo, con 'Moli', mi objetivo principal es jugar con el CD UMA Antequera, así como aprender, mejorar y progresar», ensalza sobre el papel primordial que tiene el técnico dentro del equipo. Además, recalca que «hace poco habló conmigo y estuvo dándome consejos para el futuro y poder solventar los problemas. En general el equipo se ayuda en todo momento».

Sobre el futuro, el suyo y las aspiraciones del equipo de poder subir a Primera División, 'Nando' habla sin tapujos: «El año que viene me veo en el equipo, aunque siempre puede pasar algo. De cara al año que viene hay posibilidades y la confianza que me dan es positiva». Sobre el futuro del equipo, confiesa que «tenemos confianza en lograr el ascenso, aunque no era el objetivo. Ya logramos hace dos años subir a Primera. El ambiente en el vestuario es como el de una familia y eso se nota jugando en la pista. Me encanta». El futuro del UMA Antequera está garantizado.