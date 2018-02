HONDURAS SE ACERCA A MÁLAGA Martes, 27 febrero 2018, 01:14

Alumnos hondureños de la asociación ACOES también participaron en las jornadas relatando a todos los asistentes la difícil situación de la educación en su país. En la mayoría de casos, los padres no pueden permitirse el alto precio de los estudios, por lo que los niños comienzan a trabajar desde muy pequeños. Dabo Roberto expuso cómo gracias a asociaciones como ACOES pudo entrar en la carrera de Pedagogía. «Miles de personas no pueden estudiar; yo me siento privilegiado», expresó.