FRANCESC 43 AÑOS. JEFE DE SALA EN UN HOTEL DE LA COSTA. 2 AÑOS EN MÁLAGA «Deberíamos estar más unidos que nunca» Domingo, 24 septiembre 2017, 01:09

Prefiere no decir su apellido ni el hotel donde trabaja. Así puede opinar más libremente, explica. Este hijo de extremeños nacido en un pueblo del Pirineo se considera catalán pero no ignora sus raíces: «Por mis venas corre sangre 'bellotera', mi mujer es sevillana y mi hija va a nacer en Málaga». Sin embargo, puede «llegar a entender» a los independentistas porque se ha «criado con ellos». Lo que le da «risa y pena a la vez» es el odio que algunos muestran hacia España «cuando su apellido es Pérez o Sánchez». Desprecio que él ha sufrido en sentido contrario: «Un cliente me dijo que no quería que le sirviera por ser catalán». Respecto a la independencia se muestra esquivo: «Sólo mi familia sabe lo que votaría». Sí defiende la necesidad de un plebiscito. «Se despejarían dudas; no tengo nada claro que saliera el sí». Pero advierte: «La manera de convocar este referéndum no me ha gustado. No es una consulta con garantías». Además, considera «lamentable» la división que crece entre los catalanes «cuando deberíamos estar más unidos que nunca».