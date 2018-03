En forma para la Semana Santa Sergio Díaz realiza ejercicios de preparación para portar un trono. :: carlos j. martínez El gimnasio de la Universidad de Málaga realiza entrenamientos personalizados con ejercicios específicos para hombres de trono CARLOS J. MARTÍNEZ MÁLAGA. Martes, 13 marzo 2018, 00:27

El olor a incienso ya casi se puede percibir en la ciudad, señales como la instalación de la Tribuna Oficial en la plaza de la Constitución o la agitada vida de Cuaresma en las casas hermandad son una prueba clara de ello. Este ambiente se ha colado también el gimnasio del Complejo Deportivo Universitario. No han leído mal. El gimnasio de la UMA realiza entrenamientos personalizados para los usuarios que sean hombres de tronos y soliciten este programa especial.

Evitar lesiones

«El trabajo se centra en un fortalecimiento del core, tanto la zona abdominal como lumbar, que es la que nos va a proporcionar la estabilidad a la hora de sostener el trono. Todo eso acompañado de un trabajo de fuerza de resistencia del torso superior y de un trabajo de piernas que es también imprescindible», explica el monitor de la sala cardiovascular de la UMA, Sebastián Bazán. «Las sentadillas y el peso muerto, son ejercicios que nos van a ayudar en los trabajos de levantamiento y descenso del trono y a la hora de hacer una frenada o arrancada para cambiar de paso», continua explicando Bazán.

Uno de los usuarios del gimnasio de la Universidad de Málaga que ha querido intensificar sus entrenamientos de cara a la semana de pasión que se aproxima es Sergio Díaz. «Soy hombre de trono de la virgen del Rocío y quiero estar preparado físicamente de cara al Martes Santo», explica a Crónica Universitaria Sergio, que acude por la mañana a entrenar.

Este tipo de entrenamientos no es algo novedoso, puesto que se viene haciendo en la UMA desde hace seis años. «En mi caso es la primera vez que realizo este entrenamiento. El entrenador me lo comentó y me pareció una buena idea», confiesa Sergio.

«Semanas antes, cuando se acerca la hora de sacar el trono, trabajamos en la máquina Smith o Multipower haciendo levantamientos similares a los que se experimentan durante la procesión», expone Bazán detallando los diferentes ejercicios que se realizan en este tipo de programas. «Lo que proponemos es un entrenamiento que va de menos a más. Primero realizamos una valoración de las capacidades físicas del usuario para saber qué zona tenemos que reforzar más, y en función de eso planificamos los aspectos en los que hay que incidir», añade.

«Llevo varias semanas con los ejercicios específicos de cara a la Semana Santa. Veremos qué tal llego al Martes Santo, pero es algo que recomendaría a todos los portadores», relata Sergio Díaz. Una forma de evitar molestias durante los días posteriores.

Evolución

La UMA no es la única que ofrece este ejercicio específico para la Semana Santa, pero el Complejo Deportivo Universitario sí fue uno de los primeros en incorporarlo a su oferta. Una muestra más de que algo tan tradicional como la Semana Santa se va adaptando de manera natural a los tiempos. Otros ejemplos son el uso de fajas para protegerse la espalda, la utilización de las nuevas tecnologías para poder realizar un mejor seguimiento de los cortejos procesionales o la oferta de tratamientos de fisioterapia gratuita para los portadores por parte de Agrupación de Cofradías.

«Creo que si más gente hiciera este tipo de entrenamiento se podrían evitar muchas lesiones que luego pueden pasar factura», sentencia Sergio Díaz. Por eso es importante dar a conocer esta opción, para que puedan solicitarlo más usuarios.