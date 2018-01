Docentes de Geografía aplican las nuevas tecnologías a la cartografía Benjamín Galacho y Sergio Reyes pertenecen al grupo de Análisis Geográfico de la UMA. :: crónica Los profesores Benjamín Galacho y Sergio Reyes diseñan nuevos métodos avanzados para crear mapas inteligentes CARLOS J. MARTÍNEZ Miércoles, 10 enero 2018, 00:03

Málaga. Internet supuso una revolución para todos los campos de la vida humana. En el apartado de las comunicaciones, la prueba de ello es que abrió la posibilidad de poder estar en contacto con una persona en la otra punta del mapamundi. Es precisamente en este último campo, el de la cartografía, donde Internet y las nuevas tecnologías han abierto un abanico de posibilidades sin precedentes.

La Universidad de Málaga cuenta con dos profesores, Benjamín Galacho y Sergio Reyes, que son una referencia gracias a sus investigaciones en el sector. «Pertenecemos al departamento de Geografía, en concreto al grupo de Análisis Geográfico. Trabajamos la cartografía con sistemas de teledetección y geotecnología, siendo de los primeros departamentos en hacerlo», explica Galacho.

Funciones

El trabajo de estos dos docentes se centra en tres líneas estratégicas fundamentalmente. «La primera es la innovación tecnológica para diseñar métodos y procedimientos avanzados y manejar un gran volumen de datos con componentes geográficos, para hacer mapas inteligentes. La información que se acerca a la sociedad es muy elaborada, siempre con un componente en auge como es la geolocalización. «Nuestros datos no están posicionados y todo el mundo puede usarlos e interactuar con esta información», detalla Galacho. Por su parte, Sergio Reyes confiesa cuál es el principal escollo al que se enfrentan en el sector: «El problema actual es que hay exceso de información y no se puede manejar tanta, porque no tenemos los procedimientos. La tecnología ha avanzado muy rápido, nosotros en esa línea estratégica trabajamos en acercar la cartografía a la sociedad a través de Internet».

Respecto a la segunda línea estratégica de trabajo, Benjamín Galacho señala que sería lograr que los egresados en Geografía puedan trabajar en estas líneas temáticas. «Por ejemplo hay alumnos que han montado una empresa de cartografía digital», dice. La última línea es la colaboración con empresas, es decir, el intercambio de conocimientos en este campo. De este modo, explica Benjamín Galacho, existen dos convenios con empresas. «Uno es para introducir la captura de información inmediata con drones y la otra es para solucionar problemas, como por ejemplo el regadío en la Axarquía con la teledetección», explica. Algo que comienza a ser muy demandado por parte de organismos públicos y un número creciente de agricultores preocupados por los efectos que tiene el cambio climático en sus cultivos.

Uno de sus últimos avances se produjo hace tan sólo unos meses. Estos docentes de la UMA realizaron una prueba con un dron que durante veinte minutos sobrevoló una zona determinada con una cámara que aportó datos para el posterior estudio realizado por ambos. «Los datos recogidos nos permitieron saber a qué distancia estaban los árboles y los efectos que tenían en la erosión del suelo», señala Benjamín Galacho.

Creciente interés

La cartografía puede ser de gran utilidad para la sociedad moderna. Una sociedad que ha comenzado a interesarse en ella a través de las nuevas tecnologías y de la innovación. La Universidad de Málaga es pionera en los avances en este campo. Son varios los graduados que, aprovechando su Trabajo Fin de Grado, han continuado en ese mundo creando distintas Star Up.

Bejamín Galacho expone el ejemplo de dos alumnos que se asociaron para poner en marcha una empresa centrada en la cartografía: «Su TFG les sirvió para crear una empresa que utiliza mapas en 3D que aportan todo tipo de datos al usuario, desde el valor catastral del suelo, hasta el año en el que comenzó a edificarse en el mismo o la tasa de población». Un claro ejemplo de que los avances tecnológicos han revolucionado la cartografía.