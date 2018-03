Diseño con sello de mujer La arquitecta y docente de la Politécnica de Barcelona Irma Arribas. :: s.m. Expertas analizan la perspectiva de género en la arquitectura en un encuentro con la 'youtuber' Ter y la profesora Irma Arribas SANTIAGO MOLINA MÁLAGA. Martes, 20 marzo 2018, 00:07

Con motivo del Mes de las Mujeres organizado por la UMA en marzo para sumarse a los actos por el Día Internacional de la Mujer, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura acogió el pasado viernes una charla de sobre feminismo y arquitectura. En ella participaron expertas de la Escuela Superior de Diseño de Madrid y algunos rostros conocidos, como la 'youtuber' Ter y la doctora, arquitecta y profesora de la ETS de la Universidad Politécnica de Barcelona, Irma Arribas. Tras sus intervenciones, siguió una mesa de debate que contó con la intervención de la profesora de la escuela de arquitectura, Susana García; Eva Morales, arquitecta y profesora; la periodista Paula Peralta y la estudiante de arquitectura, Alba Puertas.

Carlos Rosa, director de la ETS de Arquitectura, señaló durante el arranque de la jornada que «es labor de todos alcanzar una paridad de reconocimiento internacional y puestos entre hombres y mujeres, aún más cuando en la escuela hay más mujeres matriculadas».

Por su parte, Irma Arribas impartió una conferencia llamada 'And she said: I don't want to be a model'. En ésta, Arribas mostró su trabajo como investigadora, en el que apuesta más por proyectos en los que el dibujo es protagonista. A través de ellos, defendió que «no existen identidades de hombre y mujer, las cosas no son negras o blancas, sino grises». «Tenemos que luchar por una expresión de género más amplia, por esto me gusta mucho todo lo 'queer'», explicó. Reiteró que para ella 'queer' es un «término crítico y que se tiene que recuperar el concepto 'arquitectónico' y 'arquitectura' en general». Con esta contraposición de ideas defendió que la arquitectura «no es construcción, sino que construye personas». Además, todo esto conjuga, dijo, con la exploración de conceptos como literatura sin palabras, música sin melodía y el arte sin sujeto. Por ello se decantó por abordar «la arquitectura sin construcción, abogando una extensión identitaria».

Por su parte, la 'youtuber' Ter hizo una defensa de las ventajas que aporta internet para expresarse, luchar por la igualdad y por el aprendizaje. En su ponencia 'De lo real a lo virtual: traspasando los umbrales' sostuvo que con internet «puedes elegir a tu profesor». «Los vídeos divulgativos tienen mucho éxito; en el panorama mediático actual se suele mostrar el aspecto negativo de internet, pero tiene también cosas buenas. Por ejemplo, no te sientes solo», defendió, ya se «se puede encontrar gente con tus mismos gustos». «En internet puedes aprender tanto de los tipos de 'pokemon' que hay como sobre física o ingeniería», añadió.

Ter unió esta reflexión con el tema del empoderamiento de los usuarios. «La gente habla del 'cyberbullying' pero nadie habla de la 'cyberliberación'», apostilló. Y recordó que «los avances sociales se dan gracias a los avances científicos y tecnológicos», por ello una herramienta como internet ha servido también para visibilizar a la mujer, y el diseño está evolucionando con los progresos sociales en este sentido.

Techo de cristal

Para concluir el evento tuvo lugar la mesa de debate en la periodista Paula Peralta reclamó que las mujeres ocupen más cargos directivos para alcanzar una paridad similar a la que se da entre el resto de puestos. La estudiante Alba Puertas señaló que «hay que ser responsables cuando se usa internet por la repercusión que pueden tener determinados contenidos allí alojados», y respecto a la situación de la mujer alabó a las nuevas generaciones que están «adquiriendo una mentalidad diferente». En la misma línea, Arribas opinó que la red también está «controlada, por lo que no es posible encontrar todos los contenidos como ocurre en algunos países». A estas intervenciones le siguió una tanda de preguntas que giró en torno a la situación de hombres y mujeres para conseguir una igualdad de derechos efectiva.