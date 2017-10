Un concurso lleno de misterio para la nueva cita con Fancine Imagen promocional de la campaña que puede seguirse en las redes sociales. :: crónica El certamen premia con 600 euros a quien resuelva a través de las redes sociales el enigma sobre la desaparición de Brenda Waters FRANCISCO GRIÑÁN MÁLAGA. Miércoles, 25 octubre 2017, 01:01

«Las calles de la barriada de El Chorro, en Álora, amanecen con preocupación. Una turista alojada el Hotel El Desfiladero, junto al Caminito del Rey, no ha dormido en su habitación y se halla en paradero desconocido. Vecinos, trabajadores, turistas y personajes misteriosos estaban reunidos anoche en una fiesta que celebraba el establecimiento hostelero, y desde entonces no se sabe nada de Brenda Waters, una americana de 28 años que viajaba junto a otras dos amigas».

Esta es la sinopsis de un misterio que bien vale 600 euros. Ese será el premio del concurso que propone el Fancine para abrir boca del festival, que este año arranca el próximo día 8 de noviembre. Un curioso reto lleno de enigmas que se podrá seguir a través de las redes sociales. #FanCrimen es el nombre de este reto en el que podrán participar todas las personas mayores de 18 años. A través de Facebook, Twitter e Instagram, el certamen volcarán todos los días hasta el 6 de noviembre una serie de pistas y hechos en torno a esta historia de ficción que revisita algunos clásicos del cine negro y de misterio. En formato de audio, de vídeo o de imagen estas publicaciones irán solventando cuestiones y planteando otras nuevas, por lo que los participantes no podrán dejar escapar ninguna si quieren ganar el premio.

Por su parte, la sección oficial del Fancine 2017 ya tiene títulos conformados. Diez historias en las que predomina el terror y en las que destaca el nombre de Kiyoshi Kurosawa, hijo del mítico realizador japonés de 'Los siete samuráis' y 'Yojimbo'. Una sombra alargada que este vástago ha logrado superar haciéndose fuerte en el género fantástico. Su último trabajo, 'Before We Vanish', estará presente en Málaga con la historia de unos brutales asesinatos que apuntan a un hombre que tras, desaparecer, vuelve algo cambiado.

Diez películas competirán en la sección oficial del festival, que arranca el 8 de noviembre

Además de esta cinta asiática, que fue seleccionada en la sección 'Una cierta mirada' de Cannes, la competición del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga también ha importado cintas galardonadas en otros certámenes internacionales, como es el caso de la china 'Free and Easy', que obtuvo el Premio Especial del Jurado en Sundance, y 'Les affamés', que fue reconocida por la mejor película canadiense del último Festival de Toronto.

La primera de estas cintas está dirigida por Geng Jun y propone una curiosa comedia sobre un vendedor ambulante que llega a una desolada ciudad china donde unos crímenes enfrentan a los lugareños. Por su parte, 'Les affamés' lleva la firma de Robin Aubert, que propone una variante más de uno de los subgéneros de moda: los zombis.

A la lista de visiones obligadas hay que unir lo nuevo del cineasta norteamericano Brian Taylor, que tras hacerse fuerte en Hollywood con la saga 'Crank' y 'Ghost Rider: Espíritu de venganza', vuelve a contar con Nicolas Cage en 'Mom and Dad' (Mamá y papá), un 'thriller' de terror en el que los progenitores de un pueblo buscan a sus hijos para castigarlos... con la pena de muerte.

Comedia negra

A la sección oficial también se unen la comedia negra 'Better Watch Out', del australiano Chris Peckover, sobre una niñera que tiene que defender a un niño de la intrusión de unos extraños; la cinta francobelga 'Let the corpses tan', de Hélène Cattet y Bruno Forzani, que narra la lucha por la supervivencia de un grupo de personas encerradas en un caserío aislado; el cuento gótico 'The Lodgers', del irlandés Brian O'Malley y sobre dos gemelos que obedecen unas presencias siniestras; y el drama psicológico 'Thelma', del noruego Joachim Trier, que propone la historia de una chica que no es capaz de controlar sus poderes y que hará estragos cuando se enamore y la dominen los sentimientos.

La última película que competirá por los 10.000 euros en premios del Fancine 2017 será de una nacionalidad que, pese a la cercanía, es poco común en la sección oficial a concurso: la española 'Black Hollow Cage'. El cineasta madrileño Sadrac González-Perellón visitará Málaga para presentar este 'thriller' de terror sobre una joven que pierde a su madre y queda mutilada tras un accidente. Por ello, se refugia en una casa en el campo, aunque todo cambiará cuando descubre una gran caja negra en el bosque.

Para abrir el banquete de terrores y fantasía, el certamen de la UMA exhibirá en la inauguración del próximo 8 de noviembre la cinta húngara 'Jupiter's Moon', sobre un inmigrante ilegal que descubre que puede levitar y escapar de su destino. El Fancine se celebrará hasta el 16 de noviembre. Nueve jornadas que enseñarán el último grito en la gran pantalla.