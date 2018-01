Científicos de la UMA obtienen células del corazón in vitro CRÓNICA MÁLAGA. Miércoles, 10 enero 2018, 00:03

Hoy en día mueren más personas por enfermedades del corazón que por el cáncer. Sin embargo, la investigación de los orígenes genéticos y moleculares de las enfermedades cardiovasculares humanas está poco desarrollada si se compara con la que se desarrolla en modelos animales. Un grupo de la Universidad de Málaga, liderado por el profesor de la Facultad de Ciencias José María Pérez Pomares, ha dado un paso más y, de forma pionera, ha obtenido in vitro células epicárdicas, un tejido cardiovascular de gran potencial reparativo, a partir de células madre humanas.

«Estas células no son solo un tejido protector, no son inertes. Pueden instruir al musculo cardíaco mediante distintas señales moleculares o, incluso, generar otras células con potencial reparativo», explica este profesor de la UMA que es líder de grupo en el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND) y también pertenece al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). En este sentido, Pérez Pomares destaca también que las células epicárdicas son el origen de la fibrosis del corazón y, por lo tanto, el nuevo modelo in vitro que acaban de desarrollar permitirá avanzar en el estudio de este tipo de respuesta patológica, muy común en enfermedades cardíacas.

Nuevas terapias

Se espera que estos resultados permitan el desarrollo de nuevas terapias regenerativas para tratar enfermedades cardíacas, así como impulsar diagnósticos avanzados para enfermedades cardiovasculares.

Así, este trabajo, que se ha desarrollado en colaboración con investigadores de las universidades holandesas de Leiden y Twente, muestra por primera vez la diferenciación de células madre pluripotentes humanas (hPSC), tanto embrionarias (hESC) como inducidas (iPS), en progenitores epicárdicos. La revista científica 'Stem Cell Reports', del prestigioso grupo editorial 'CellPress', se ha hecho eco de esta investigación en su número de diciembre.