CHRISTIAN OREJUELA 37 AÑOS. EMPRESARIO. 18 AÑOS EN MÁLAGA«Lo que están haciendo no beneficia a nadie» Domingo, 24 septiembre 2017, 01:09

Los padres de Christian son cordobeses y emigraron a Hospitalet de Llobregat. Él nació allí y allí vivió hasta los 14 años, cuando la familia decidió volverse a Andalucía. «Justo cuando me venía empezaban a implantar en las escuelas el catalán como lengua obligatoria. Yo lo hablaba; ahora lo entiendo, pero no lo hablo», recuerda. Orejuela se considera «más andaluz que catalán» pero tiene allí familia, amigos y clientes, ya que la empresa de la que es socio y consejero delegado, Happybox, opera en Barcelona. «Creo que todo este intento de referéndum no beneficia a nadie. Se está crando un conflicto innecesario dentro de Cataluña, y entre Cataluña y el resto de España», afirma, recordando que muchas empresas «se están yendo de allí» y han surgido iniciativas llenas de rencor como el boicot a productos catalanes. «Yo creo que la unión hace la fuerza», apunta.

Orejuela cree, en definitiva que «se está yendo de las manos» y que habría que «sentarse a hablar». «Si queréis un referéndum, pues vamos a dialogar y a intentar acordar cómo y cuándo», apunta. El empresario cree que la consulta del 1-O no se celebrará porque «el Estado no dejará que se consume una actividad ilegal» y confía en que el día después las dos partes quieran sentarse a dialogar de una vez.