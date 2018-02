Rap y break dance, duelo de pasiones La primera edición de 'Tu primera batalla' contó con Eskarnia, Chatopro y Círculo Breaking como jurado. :: fernando gonzález Más de 80 personas entre público y participantes asisten a la primera edición de 'Tu primera batalla' PABLO MARINETTO Miércoles, 7 febrero 2018, 01:52

No es la primera vez que el Contenedor Cultural de la UMA es el espacio elegido para librar una batalla. Aunque no en sentido literal, que no cunda el pánico. Si el pasado año, la poesía era la protagonista en 'Gallos vs. poetas', ahora es el turno de las rimas más afiladas y el 'freestyle' del break dance, que el pasado miércoles por la noche inundaron el espacio cultural del campus de Teatinos en 'Tu primera batalla'.

Un encuentro entre aficionados de ambas disciplinas que celebraba su primera edición y al que asistieron más de 80 personas entre participantes y público. Los ganadores de ambas categorías se jugaban un premio de 50 euros.

El inicio de la batalla estaba fijado a las 20.30 horas pero la organización se vio obligada a adelantar el evento media hora ante el volumen de inscripciones recibidas a lo largo de la tarde. Los treinta participantes -de todas las edades- se enfrentaron en grupos de cuatro personas durante varias rondas clasificatorias hasta ser seleccionados para la final. Una dinámica empleada para las dos categorías de la competición.

La competición premiaba con 50 euros a los ganadores de cada una de las categorías 'Tu primera batalla' es una apuesta por dar cabida a otro tipo de público en el Contenedor

Jesús LC se hizo con la victoria en la categoría de rap, seguido por Chino LC en segunda posición y Barito y Sara 7, con el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

En la categoría de break dance, Romeo se alzó como ganador tras el combate final contra Pam, que tuvo que conformarse con la segunda posición.

El objetivo de 'Tu primera batalla' es dar un impulso a raperos y breaks que aún no se han enfrentado en ninguna batalla profesional. El evento contó con un jurado de primer nivel compuesto por Eskarnia, rapera de referencia en Málaga, Chatopro y Círculo Breaking, que además eran quienes organizaban la batalla en colaboración con el Contenedor Cultural.

Los fieles seguidores de la cultura hip hop pudieron disfrutar de casi dos horas de música y danza en directo en la que se supo combinar el descaro y las rimas más hirientes con el respeto y el sentido del humor que caracteriza a quienes han hecho de su pasión por el rap y el break un estilo de vida.

Otro tipo de público

Parte del éxito de la iniciativa reside, tal y como explica la rapera Eskarnia, en que «pocas competiciones consiguen aunar ambas categorías en una misma batalla y para un público aficionado». Por ello, 'Tu primera batalla' representa una apuesta diferente y orientada a «dar cabida a otro tipo de público que no suele ser asiduo a las actividades que organizamos y que tampoco cuenta con suficiente oferta cultural de este tipo en la ciudad», relata Alessandra García, al frente de la programación del Contenedor Cultural.