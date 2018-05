Un TFG para una bodega malagueña Adrián Aguilar está realizando su TFG con una bodega malagueña. Un alumno de Marketing e Investigación de Mercados realiza su proyecto de fin de carrera con una marca de vinos PATRICIA PINEDA MÁLAGA. Martes, 1 mayo 2018, 17:25

A toda la oferta de la Oficina de Empresas se suma el programa Impulso TFG-Empresas-Instituciones. Aunque era una opción que ya existía anteriormente, desde este curso la UMA se ha propuesto que se incremente la cifra de proyectos dentro de esta iniciativa y está intensificando su difusión entre el tejido empresarial de la provincia. Se trata de que el alumno pueda realizar el Trabajo de Fin de Grado con una empresa. Así, la oficina universitaria recoge las ideas de compañías y organismos públicos para ser desarrolladas luego por estudiantes de diferentes grados en sus trabajos. Las empresas se benefician de los conocimientos aplicados y de la investigación del alumno. El estudiante, por su parte, tiene la oportunidad de realizar un proyecto mucho más práctico que además le acerca al mercado laboral.

Adrián Aguilar es estudiante de cuarto curso del grado de Marketing e Investigación de Mercados. Junto a otro compañero está realizando su Trabajo de Fin de Grado con una bodega de vinos malagueña. No conocía el programa anteriormente. Fue un responsable de la facultad el que le propuso realizar este TFG. Y le vino como anillo al dedo. «Tenía claro desde mucho antes que no quería elaborar un TFG que luego no pudiese aplicarse y que se quedase en un cajón olvidado. Me dieron esta alternativa y ha sido muy enriquecedora», comenta Adrián.

En este caso, es la bodega de vinos la que se puso en contacto con la UMA, a través de la Oficina de Empresas, para preguntar si existía la posibilidad de que algún alumno hiciese una investigación de mercado para ellos, ya que no sabían cómo hacer llegar sus productos a un público más joven. «La investigación consiste en analizar cuáles son los hábitos de consumo de los jóvenes de entre 18 y 25 años; ver las tendencias y gustos», explica este estudiante.

El proceso a la hora de realizar un TFG con una empresa es muy similar al TFG tradicional. La única diferencia es el contacto directo del estudiante con el sector empresarial. «Nuestro tutor nos puso en contacto con la bodega y fijamos un reunión en sus instalaciones para saber de primera mano qué necesitaban de nosotros, además de visitar la compañía y conocer los productos que ofrecen», relata Adrián. A esto se le suma la ayuda por parte del tutor académico, que durante la realización del trabajo guía y orienta al alumno, además de resolver posibles dudas.

Para Adrián es una oportunidad única. «Sobre todo enriquece mi currículum, porque cuando lo presente, además de un TFG con buena nota, espero, podré mostrar una experiencia en el mundo empresarial», señala. Otro de los aspectos rentables para el alumno es el trabajo práctico que conlleva realizar el TFG sobre el terreno, ya que se aleja de la teoría densa. Esa formación práctica es algo que el alumno podrá utilizar cuando se incorpore al mercado laboral.

También es positivo para la empresa. «Una investigación de esta envergadura cuesta mucho dinero y nosotros les estamos dando este servicio de manera gratuita. Nos beneficiamos nosotros y se benefician ellos», opina Adrián.

Experiencia real

Aunque todo sean beneficios, un trabajo de fin de grado de tal envergadura no es sencillo. Adrián admite que queda mucho trabajo por delante. «Ahora estamos midiendo el mercado nacional del vino para luego estudiar la Denominación de Origen de Málaga; luego ya pasaremos a la realización de encuestas a través de una plataforma digital a una muestra de jóvenes malagueños de entre 18 y 25 años», comenta este alumno, al que aún le queda un largo camino por recorrer.

Todo, dentro del propósito de la UMA de transferir los conocimientos a la sociedad. «Hemos notado mayor interés por parte de las empresas a raíz de la campaña de difusión del programa que lanzamos este curso; muchas compañías han contactado con nosotros para informarse de esta opción», comenta José Puchades, responsable comercial de la Oficina de Empresas.