Un aula de formación refuerza el compromiso de la UMA por la igualdad de género Una de las jornadas del curso 'Redes para la igualdad de género', del aula MUMA, celebrada la semana pasada. :: P. Pineda Unos cursos abiertos al público en general se suman a las acciones de la institución para garantizar la equidad entre hombres y mujeres PATRICIA PINEDA MÁLAGA. Miércoles, 25 octubre 2017, 01:01

Ya hace años que las instituciones públicas se pusieron las pilas en materia de igualdad de género, un asunto que cada vez se deja menos pasar por alto. La Universidad de Málaga no es menos, y desde su ámbito de actuación está llevando a cabo varias acciones para promoverla y sobre todo garantizarla. Así, en el año 2007 se creó la Unidad de Igualdad para asegurar la equidad entre hombres y mujeres en el desarrollo de las funciones que realizan en la institución académica.

Este área tiene diferentes objetivos dentro de la UMA, entre los que se encuentran velar por el cumplimiento de la legislación y el principio de igualdad de trato y oportunidades, así como por la no discriminación. Para conseguir estos fines se llevan a cabo diferentes planes, con medidas y acciones que buscan eliminar las desigualdades y que hombres y mujeres se encuentren en el mismo punto de partida en todas sus actuaciones.

INICIATIVAS uII Plan de Igualdad de la UMA Conjunto de medidas para eliminar la discriminación en la institución. uAyudas para desarrollar actividades en la materia Subvenciones económicas a investigaciones y acciones que fomenten la igualdad. uMUMA Aula que pretende formar para crear una sociedad más igualitaria. uCampaña 'Los buenos tratos' Prevención de la violencia de género a través del teatro. Jornada Internacional de la Mujer y la Niña Tendrá lugar en febrero de 2018. Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género Colaboración con otras universidades.

En marzo de 2010 se inició la elaboración del I Plan de Igualdad de la UMA, y el segundo se aprobó en 2014, prolongándose este hasta 2018, para eliminar la discriminación dentro y fuera de la institución, con la creación de postgrados específicos, así como la realización de estudios e investigaciones especializados en la materia.

«Se ha avanzado, pero queda mucho por hacer», afirma la delegada del Rector para la IgualdadOPINIONESMaría Pérez Estudiante de Periodismo «En general sí existe igualdad en la UMA, aunque todavía hay excepciones»

De esta forma, la Universidad de Málaga ha querido dar un paso más, trabajando para que la igualdad entre hombres y mujeres traspase la propia institución, llegando a otros sectores de la sociedad. En esta línea, la semana pasada arrancó el Aula de Igualdad MUMA, que ha convocado cursos a los que puede asistir el público en general.

Aula de Igualdad

MUMA es un aula que forma sobre igualdad de género que nació como una propuesta de la Diputación de Málaga y la Universidad. Entre sus objetivos se encuentra fomentar la investigación para contribuir a erradicar la violencia machista y la desigualdad, y entre sus acciones destacan los cursos que se van a ir convocando durante todo el año. El primero fue 'Redes para la igualdad de género', que se celebró el 17, 18 y 19 de octubre en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. Y aunque solamente se ofertaron 25 plazas, dado que la metodología no permitía más, desde MUMA afirman que estas jornadas se repetirán para atender la demanda.

El curso se centró en cómo comunicar en las redes sociales sobre temas relacionados con la igualdad de género, así como formar personas para la creación de contenidos online igualitarios. Tal y como se explicó en la jornada, en redes sociales es habitual encontrar mensajes contra las mujeres, la mayoría de las veces violentos, que atentan contra la integridad física de estas, como grupo vulnerable. Es por eso que durante el curso se utilizó una metodología mixta. Así, además de enseñar conceptos teóricos, se llevaron a cabo talleres para aprender a generar mensajes en Facebook o Twitter que contrarresten una argumentación negativa que puedan haber publicado en la red social.

Mercedes Cancelo fue la encargada de impartir este curso. Es profesora en la Facultad de Ciencias de Comunicación y lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de la comunicación. Además, ha trabajado durante 10 años en México en temas concretos de igualdad y mujeres.

Esta experta afirmó que «uno de los elementos primordiales para enfrentarse a la violencia es la prevención de la misma, y dar instrumentos a los ciudadanos, no solo a las mujeres, y también a las instituciones». Cancelo hizo hincapié en lo importante que es contrarrestar argumentativamente, y no negativamente:«Educar es la clave. Desgraciadamente vemos todo el tiempo que ante un mensaje negativo se responde con otro más negativo, y esa no es la metodología adecuada para llevar a cabo una construcción social igualitaria».

Además, la UMA también ha comenzado a colaborar con otras instituciones para avanzar en la materia. 'He for She' es una campaña solidaria que promueve la igualdad de género creada por la ONU. El objetivo es que niños y hombres se involucren para lograr una equidad, animándoles a que tomen medidas contra todas las desigualdades. La idea viene, según los organizadores, por la errónea percepción de que el feminismo es «una lucha de las mujeres por las mujeres», ya que pueden llegar a ser muy valiosas las contribuciones que hagan los hombres y niños. En la página web de 'He for She' se muestra un mapa en el que se enseña cuántos niños y hombres ya se han comprometido con la causa, y las maneras para que todo el mundo se beneficie.

Postgrado

Otras propuestas a destacar en materia de igualdad son los másteres especializados. El título de Máster Universitario en Igualdad y Género por la Universidad de Málaga se oferta desde el curso 2010/2011, y está dirigido a todas aquellas personas que quieran especializarse en materia de género. El objetivo de este título es sobre todo generar y difundir en la sociedad unos conocimientos que permitan comprender mejor los problemas que impiden que haya una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Además, también forma a investigadoras e investigadores capaces de desarrollar proyectos feministas que consigan analizar las desigualdades, evitando así las perspectivas androcéntricas en la construcción del conocimiento.

Isabel Jiménez, delegada del Rector para la Igualdad y la Acción Social de la UMA, afirma que el objetivo es alcanzar la «igualdad real entre hombres y mujeres». Además, con las políticas de igualdad intentan «detectar las desigualdades, como por ejemplo en qué carreras hay muy pocas mujeres, para actuar». Respecto a los planes de futuro que tiene la Universidad en cuestión de igualdad, la delegada afirma que queda camino por recorrer: «Se ha hecho mucho. Es verdad que en igualdad de género se ha avanzado, pero queda mucho por hacer». De esta manera, señala que el año pasado se aprobó un protocolo para el acoso sexual y para personas transexuales, y que a día de hoy ya se han empezado a resolver casos, pues varias personas se han puesto en contacto mediante unas solicitudes que pretenden facilitar estos servicios. Además, también ayudan mediante la financiación a grupos universitarios que investiguen sobre el tema y propongan acciones.

Respecto a los resultados y datos de estos planes, ahora mismo todos se encuentran en periodo de evaluación, ya que el II Plan de Igualdad finaliza en 2018, por lo que aún no se conocen los frutos.