Arte urbano y cultura andalusí El grupo que llevó a cabo la actividad. :: fotos: f. j. Acevedo El colectivo Stroke Art de graduados en Bellas Artes y alumnos de un instituto de la zona embellecen las casetas eléctricas de Teatinos con motivo del Día de Andalucía SANTIAGO MOLINA MÁLAGA. Martes, 27 febrero 2018, 01:16

«Es un orgullo y la demostración de que lo que más me llena no es el arte, sino darle a los estudiantes unas herramientas para que ellos puedan hacer arte. Me he dado cuenta de que lo que más me interesa es la educación, ya que no tengo que pintar, tengo que hacer que los alumnos pinten». Jonatan Sánchez es graduado en Bellas Artes y acaba de finalizar el Máster en Profesorado de la UMA. Realizó sus prácticas en el IES Torre Atalaya de Teatinos y la semana pasada volvió al centro educativo para llevar a cabo un proyecto de arte urbano en el barrio con sus antiguos alumnos.

De la mano de Stroke Art, un colectivo integrado por graduados en Bellas Artes y del que Sánchez es vicepresidente, el joven malagueño y sus exalumnos de la clase de Dibujo Técnico decoraron dos casetas eléctricas en la calle Navarro Ledesma. Desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde del pasado jueves estuvieron embelleciendo estas estructuras con motivos de azulejos andalusíes para conmemorar el Día de Andalucía y aunar así el arte con las raíces tradicionales de la tierra, alejándose «del pan con aceite o los mismos actos de siempre». «Damos valor al significado del arte y la importancia de que esté presente en la educación básica», explicó Sánchez.

La iniciativa, que ha contado con la colaboración de Endesa y del Ayuntamiento de Málaga, y el patrocinio de Unicaja, les sirve a los alumnos para que aprendan técnicas de arte y apliquen los conceptos impartidos. «Educativamente, tiene dos conceptos: por un lado es un proyecto y el objetivo del mismo es su evaluación, y por otro, tiene un valor social para que este 'no lugar' sea asimilado por el barrio y se convierta en un punto de referencia. Ya no es un punto negro; es un punto estético que transmite las raíces culturales adaptadas a nuestro tiempo», señaló el vicepresidente de Stroke Art.

Objetivos

Así, se pretende que la zona de Teatinos consiga unos detalles artísticos que los residentes del lugar puedan ver «como suyos», y que los alumnos descubran nuevas formas de expresión de su creatividad. Sánchez recordó que su misión es «hacer preguntas y no dar respuestas para que los estudiantes tengan curiosidad y hallen las respuestas por ellos mismos».

Por su parte, el profesor de Dibujo Técnico y Artes Plásticas que tutorizó las prácticas a Sánchez, Daniel Santo, señaló que la idea es «magnífica, ya que sirve a los alumnos para que vean que sus conocimientos se pueden aplicar a la vida cotidiana y, a largo plazo, les ayuda a adquirir una actitud respecto al arte». «El hecho de que un eje central sean los azulejos andalusíes representa un enriquecimiento mayor», afirmó Santo.

Al concluir la intervención, utilizaron las plantillas de los dibujos para personalizar camisetas que proporcionó el Ayuntamiento, y así pudieron llevarse a casa un recuerdo de la actividad. Santo apostilló que cada vez que pase por esa calle recordará con mucho cariño «el día que compartí con mis alumnos la decoración de una parte de mi barrio».

Lucía Coto, Laura González y Patricia Cano, alumnas de segundo de Bachillerato que participaron en el proyecto, aseveraron que han aprendido mucho y que «es la forma ideal de divertirse y conseguir conocimientos artísticos, además de dotar a la zona de unos detalles de color que harán que los residentes sientan como propio este tipo de estructuras que siempre parecen ser ajenas a los ciudadanos». Al ver la implicación de todos los estudiantes, Santo reconoció sentirse «muy realizado como profesor». «Gracias a Sánchez hemos adquirido nuevas visiones pedagógicas que favorecen este tipo de actividades», afirmó.

El colectivo artístico Stroke Art, que lleva en activo tres años, ha acercado el arte urbano a la sociedad a través de otros proyectos. Uno de ellos se llevó a cabo en el colegio Ciudad de Mobile de la capital, en el que pintaron 15 murales, entre los que destacan un Picasso que aboga por el arte contra la guerra, así como una criatura que quiere simbolizar la integración de todos los estudiantes que conforman el centro para que se puedan sentir representados.