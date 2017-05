«Las empresas buscan un título de inglés, pero sobre todo actitud»

Málaga. Irene Clemente está en el último curso de Finanzas y Contabilidad en la UMA, y además de asistir a la Feria de Empleo para informarse de las posibles salidas profesionales, estas jornadas le han valido para completar las horas de prácticas que necesita para la actividad ‘Tu valor 10’, un curso celebrado en Económicas que se centra en aconsejar a los estudiantes sobre su futuro profesional.

«Ya estuve el año pasado y me pareció muy interesante, pero aún no tenía claro lo que quería hacer», afirma la estudiante de 22 años, que realizó prácticas curriculares hace apenas unos meses y ahora busca un empleo remunerado. Aunque hasta el momento no ha encontrado ninguna oferta que le llame la atención, no pierde la esperanza.

«Lo que más demandan las empresas es un título de inglés, pero sobre todo, actitud», apunta esta joven, que argumenta que la mayoría de empresas ayudan a los estudiantes con una formación desde la propia compañía tras conseguir un contrato.

Sobre su futuro, tiene claro que su principal objetivo ahora es encontrar trabajo.