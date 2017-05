«El deporte debe ser un hábito desde pequeño y no hacerse por obligación»

Profesor del Grado en Educación Primaria con la mención de Educación Física y triatleta desde hace más de 25 años. El malagueño Emilio Fernández encontró su motivación en el triatlón, una modalidad que entrena a diario mientras intenta inculcar a sus estudiantes los verdaderos valores del deporte y la actividad física en general. Todo ello para contribuir a la preparación de futuros maestros que puedan enseñar a sus alumnos bajo una formación deportiva de calidad.

¿QUIÉN ES? uCurrículo. Emilio Fernández es profesor del Grado en Educación Primaria en la UMA, coordinador del grupo de investigación Hum-796, director del área de investigación FATRI y consultor especialista en rendimiento en triatlón. Especialidad. Educación Física. Otros cargos. Fundador y coordinador del Club de triatlón de Rincón de la Victoria. Palmarés deportivo. Como entrenador, seis veces campeón de España de triatlón absoluto por equipos y, como atleta, subcampeón de Andalucía GGEE (45-49).

¿De dónde nace su pasión por el triatlón?

En el área de la Educación Física generalmente estamos especializados en un deporte. En mi caso, aparte de la docencia, llevo en el mundo del triatlón desde el año 1989. Esta modalidad es un tres en uno, a nivel deportivo no puede haber nada más completo. Antes también hice waterpolo.

Aquello que comenzó como una afición le llevó a fundar un club de este deporte...

Éramos muy pocos por aquel entonces, pero se me ocurrió crear un club, en 1990, siempre con el nombre de Rincón de la Victoria por delante. Ahora mismo tenemos una escuela muy grande y en estos años hemos conseguido ser, en seis ocasiones, campeones de España absoluto por equipos, entre otros logros.

En cuanto a sus alumnos, ¿se ha encontrado con algunos que practiquen este o cualquier otro deporte a nivel de competición?

Al principio de curso siempre pregunto a los alumnos quiénes están federados y el número es bajísimo; desde el punto de vista del profesorado este es un problema serio. Siempre son más chicos, aunque hay un poco de todo, la tendencia en los últimos años es a igualarse entre ambos sexos. El deporte en el que siempre hay más alumnos apuntados es el fútbol y luego siempre hay alguno de ellos que practica natación y también atletismo, pero la gran mayoría, fútbol.

El fútbol sigue siendo el deporte rey en las aulas...

España tiene una cultura deportiva ligada al fútbol. A veces, algunos profesores hemos ido con la Universidad a hacer estancias a otros países europeos para realizar convenios entre los centros académicos y hemos visto culturas deportivas muy diferentes. En Finlandia nos llevaron a ver un partido de hockey pista y las gradas estaban llenas. Nos llamaba la atención, sobre todo, que podía haber cinco o seis periodistas narrando ese deporte, además de categorías inferiores. En Polonia hay una cultura por el atletismo que es una barbaridad, están volcados con ese deporte. Los países del Este están muy ligados al baloncesto, por ejemplo...

¿Cuáles son los valores que intenta transmitir en la educación física?

Esta rama tiene unos fines que muchos no acaban de ver. Lo que se busca es una educación en relación al entendimiento de nuestro cuerpo y a la salud. Tenemos que entender el verdadero valor del deporte. Hay una relación directa entre el índice de mortandad y el nivel de ejercicio realizado. La gente no se toma en serio esto hasta que llega un médico que le dice que está mal, y no es algo que deba empezar a hacerse por obligación a una edad ya avanzada, sino que se debe crear un hábito desde pequeño.

Ejercicio entre clases

¿Habría algún ejemplo en Europa que pudiera actuar como referente para el modelo que usted predica?

Finlandia, por ejemplo. Allí los niños tienen 15 minutos cada cambio de hora en los que pueden salir a jugar con libertad. De esta forma tienen a los escolares más atentos cara a la siguiente clase y están haciendo ejercicio todo el día. Además, esos niños tienen por costumbre moverse siempre en bicicleta y este hábito lo llevan durante toda la vida. El sistema educativo está estructurado para que los niños sean más activos.

Observando estas consideraciones, ¿está España muy alejada de esta visión?

La Asociación Americana de la Medicina del Deporte, que es un organismo de referencia a nivel internacional, explica que los niños deben hacer ejercicio una hora durante los cinco días lectivos de la semana. En España, esto sólo se cumple si el niño está apuntado en alguna actividad física extraescolar. Debería haber más horas de educación física en los colegios y, además, basar esta en una educación correctiva.

Teniendo en cuenta que existen varias distancias en triatlón, ¿en cuál ha competido más?

En la distancia olímpica, que son 1,5 kilómetros nadando, 40 en bici y 10 a pie. Son carreras muy duras que se hacen con mucha intensidad. Además también he corrido dos ironman -4 kilómetros nadando, 180 en bici y 42 de carrera a pie-. Ha habido un ‘boom’ de gente en los últimos años que se ha apuntado al triatlón y se les ha metido en la cabeza recorrer la máxima distancia posible, la del ironman, simplemente por un reto personal. En mi caso, como ya lo he hecho, ya no tengo interés en repetirlo. Es un esfuerzo enorme y recuerdo que me suponía tener que estar todo el día entrenando, de seis a ocho horas diarias.

¿Cómo recuerda su primer ironman?

No lo sabe mucha gente, pero el primero que se disputó en España fue en Málaga en 1993 y se organizó tres años consecutivos aquí en la ciudad. Yo corrí en la segunda edición y quedé en torno al puesto 14º. No éramos muchos más entonces, quizás 40 o 45 personas, pero vino gente de Portugal, de Francia... Recuerdo que no teníamos permiso de tráfico, no se habían cortado las calles e íbamos corriendo cerca de los coches y además sin el dorsal puesto para que no vieran que era una prueba organizada. Es curioso. Ahora es al revés, cada vez se organizan más carreras de este tipo y atraen mucho el interés de la gente y se incentiva el factor económico de la ciudad.

Sin embargo, se habla de que el deporte de competición puede ser perjudicial...

Y lo es. Más aún si estás tantos años seguidos llevando tu cuerpo al límite. Un ciclista profesional pasa muchas horas al día en la bicicleta en posturas de espalda incorrectas, o los nadadores, que en los entrenamientos deben realizar infinitos movimientos de cuello... No es lo mismo hacer deporte para competir de forma relajada que hacerlo para cumplir objetivos más exigentes.