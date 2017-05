Otra forma de ver un museo

Joaquín Ivars (Málaga, 1960), tenía muy clara la idea que quería transmitir en su nueva exposición. ‘Sin Contemplaciones’. Se trata de una instalación fotográfica que pretende mostrar la parte más desconocida de un museo: los espacios vacíos que quedan entre las obras.

LA EXPOSICIÓN Título. ‘Sin Contemplaciones’ . Autor. Joaquín Ivars. Fecha. Desde el 27 de abril al 3 de junio de 2017. Lugar. Sala de exposiciones del Rectorado de la UMA. (Avenida Cervantes, 2). Horario. De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, excepto festivos. Visitas guiadas gratuitas. Miércoles y viernes de 18.00 a 19.00 horas. No es necesario inscribirse previamente en la visita. Lugar de encuentro: Sala de Exposiciones del Rectorado.

Este profesor de la Facultad de Bellas Artes accionó su cámara en el interior de diferentes museos de Europa y Estados Unidos, para crear un repertorio de fotografías alejadas de la tradición, y así hacer reflexionar al espectador sobre su papel como consumidor de arte, ya que «en el mundo actual estamos demasiado mimados, nuestra mirada está codificada y dirigida a un punto concreto, es el pasen y miren», comentó Ivars en la inauguración de la exposición, el pasado jueves.

La muestra, compuesta por 64 fotos en color, busca mostrar la alternativa al trazado del mapa museístico habitual, focalizando la atención en puntos diferentes a lo que el espectador está acostumbrado.

Agrupadas por series de dos o más unidades, esta instalación es «anti-ocular y anti-voyeurista», según explicó la comisaria de la exposición, Natalia Bravo, que a su vez reafirmó la idea de prestar atención a lo inusual. «No son focos de atención, pero desde el punto de vista de lo imaginario y lo reflexivo hablan de un montón de cosas».

Crítica al arte masivo

Aunque en la muestra se recogen fotos de museos muy famosos de España y Europa, ninguna de ellas está etiquetada, ya que el autor no busca publicitar una marca museística propia, sino hacer una crítica más generalizada al arte como concepto. Por su parte, la vicerrectora de Cultura, Tecla Lumbreras, también presente en la inauguración, afirmó que entendía esta exposición «como una crítica al consumo rápido de la obra de arte».

Tanto el autor como la comisaria agradecieron a la vicerrectora la apuesta de la Universidad por este tipo de exposición, que muestra un arte más experimental. «Qué mejor lugar que mi Universidad para presentar esta exposición», subrayó Ivars, que no se plantea llevar a un museo esta muestra. «Esta sala me parece perfecta porque está muy cerca de los museos, pero no es uno de ellos. Sería un poco contradictorio criticar el culto al objeto artístico como diana justo en el templo donde se ha fraguado esa manera de observar y disfrutar del arte», indica.

Todos aquellos que quieran visitar esta original exposición podrán hacerlo hasta el próximo 3 de junio, en el Rectorado de la UMA.