Guillermo Torres y María Dolores Ángel Moreno. «Sin este apoyo, no habría tenido tan sencillo estudiar una carrera»

Málaga Guillermo Torres, un jienense de 19 años, es un ejemplo de lucha y superación en la Universidad de Málaga. Su parálisis cerebral no le ha impedido continuar sus estudios y formarse como el resto de jóvenes de su edad, con unas ganas e ilusión envidiables.

Este curso tomó la decisión de empezar el Grado en Comunicación Audiovisual. «Estoy muy contento con la carrera que he escogido porque me gusta todo lo relacionado con la producción, el montaje y la fotografía, me gustaría ser director de cine o actor», afirma Guillermo. Antes de comenzar el curso, la UMA le dio la oportunidad de participar en el programa &lsquoCampus Inclusivos. Campus sin límites&rsquo, impulsado por la Fundación ONCE. El proyecto consistía en una semana de actividades programadas para conocer y disfrutar de la experiencia universitaria, además de conocer los servicios disponibles para los alumnos con discapacidad en la Universidad.

Asimismo, para que su estancia en la facultad fuera lo más fructífera posible, solicitó en la UMA Convive la beca de asistente, asignándole una persona para que le acompañase durante todo su periodo académico, incluido el traslado hacia el centro. María Dolores Ángel Moreno, auxiliar de personas con discapacidad física y psíquica, es quien ayuda al joven en su día a día en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. «Tenemos mucha química desde el primer momento, incluso nos llamamos cariñosamente &lsquomajillos&rsquo. Intento disfrutar de los buenos momentos con la gente que me aprecia, y entre ellas está María Dolores», confiesa el alumno.

BECA DE ASISTENTE «Antes de comenzar la carrera participé una semana en el &lsquoCampus Inclusivos&rsquo» «Tengo muy buena relación con el resto de los alumnos, somos como una piña»

La conexión de ambos se puede apreciarse a simple vista. María Dolores acompaña a Guillermo durante todo el periodo lectivo, cogiendo apuntes y escribiendo por él en los casos de examen o prácticas individuales. «Aunque le ayudo en todo lo que demanda, le dejo su espacio para que socialice con sus compañeros y se desarrolle individualmente», declara María Dolores.

Por su parte, Guillermo se siente muy agradecido por la asistente que le asignaron y asegura que «nada hubiese sido tan sencillo sin ella». «Te encandila con la mirada, la primera vez que la vi supe que me iba a llevar muy bien con ella. Transmite dulzura y bienestar», confiesa.

En el caso de su relación con el resto de compañeros de clase, se siente totalmente integrado y comparte muchos momentos con ellos, como el desayuno en la cafetería o las charlas el hall de la Facultad. Considera que entre todos son una &lsquopiña&rsquo y le sorprende el gran compañerismo que hay. «Les agradezco mucho lo que hacen por mí, porque además hay muy buen rollo en la clase, nos reímos y hacemos bromas. Aparte de que me gusta la carrera que estoy estudiando, siempre voy a clase con una sonrisa», comenta.

Los profesores del Grado en Comunicación Audiovisual se han mostrado interesados por las necesidades de Guillermo y le ayudan en todo lo que pueden, facilitando la estancia en sus clases. El propio alumno se muestra satisfecho con la labor de sus docentes. «No son profesores fríos, sino que tienen mucho contacto con nosotros y nos hacen partícipes de la clase. Eso dice mucho de la Universidad», opina.

Su asistente muestra su admiración hacia el joven por la actitud positiva que transmite a diario. «Siempre está lleno de energía y con ganas de aprender, además, desde que tiene la silla de ruedas eléctrica es mucho más independiente», dice María Dolores.

Ambos esperan seguir juntos los cuatro años de la carrera y seguir aprendiendo el uno del otro. Porque una de las grandes motivaciones de Guillermo para ir a estudiar todos los días es pasar la jornada con su compañera. Su lema es: «Hay que reírse siempre, porque la vida ya es bastante dura como para echarle más leña al fuego». Una filosofía envidiable.