«Explicar en Youtube permite que cada alumno lleve su propio ritmo»

Agustín Valverde Ramos (Valladolid, 1967), cambió su forma de impartir la docencia tras más de 20 años en las aulas, para ajustarse a las nuevas tecnologías y hacer más dinámica la clase. Mediante el método ‘aula invertida’, Valverde explica los contenidos en vídeos de Youtube, para luego ponerlos en práctica en clase.

¿QUIÉN ES? uCurrículum: Agustín Valverde es licenciado en Matemáticas por la UMA y profesor titular en la E.T.S.I. Informática. Especialidad: Matemática aplicada. Otros cargos. Secretario de la E. T. S. I Informática. Tiene un canal en Youtube en el que explica el contenido de sus asignaturas (https://www.youtube.com/channel/UC7mcYL01dUO5gS-FrW-WXuA).

¿Cómo surgió la idea de explicar los contenidos de la asignatura en vídeos?

Yo imparto dos asignaturas de matemáticas en la Escuela de Informática, en primer año, y suelen ser las que más les cuestan a los alumnos, por eso llevo muchos años intentando cambiar la dinámica de clase, para que no solo me vieran explicar. Quería hacer una clase más participativa donde yo hablara menos. Uno de los recursos más importantes es el vídeo, ya que en las primeras fases de aprendizaje lo que más nos entra es lo que escuchamos y lo que vemos hacer, por lo que me lancé a hacer vídeos, transformando la estructura de clase siguiendo un método novedoso, llamado aula inversa o invertida.

¿En qué consiste este método de enseñanza?

Una definición rápida es que lo que el estudiante hacía antes en el aula, ahora lo hace en casa y al revés. A mí me gustaba porque era algo que yo ya quería ir haciendo, solucionar dudas en clase y que ellos fueran avanzando en casa. La idea es que los alumnos preparen la teoría, lean los apuntes y planteen los ejercicios, y toda esa preparación la hagan con los vídeos. Así los alumnos pueden pasar la parte del vídeo que mejor lleven, o repetir aquello que les cuesta más. Luego en clase hacemos ejercicios o actividades que yo propongo. Esta es la base de la metodología, pero hay que hacer muchas cosas aparte, otras dinámicas de clase, para incitarlos a preguntar las dudas y hacer ejercicios en base a lo que han visto.

Aprovechar el tiempo

¿Qué ventajas tiene este tipo de aprendizaje con respecto al tradicional?

El estudiante aprovecha mejor el tiempo en clase. El 100% de la clase se dedica a la asignatura, y los alumnos no se despistan. Otra gran ventaja es que permite que cada alumno pueda llevar su propio ritmo, y esto permite compaginar muy bien alumnos de nuevo ingreso y repetidores, permitiendo que se lleven distintos ritmos en clase. A mi también me permite conocer mejor a los estudiantes, y saber perfectamente lo que esta haciendo cada uno.

¿Les gusta esta manera de trabajar a los alumnos?

Hay un problema importante, y es que esta asignatura se da en primero, entonces ellos vienen con la inercia de muchos años en el colegio y el instituto, y no están acostumbrados a esta metodología. En España hay varios colectivos e institutos que lo van haciendo, pero hay poco. Por ello, los estudiantes llegan aquí esperando lo que han visto toda su vida, por lo que les cuesta mucho adaptarse. Al principio no les gusta porque les obliga a trabajar más desde el principio y les crea presión, pero les acaba gustando, porque se dan cuenta de que cuando no vienen a clase o se retrasan el hecho de tener los vídeos les viene muy bien.

¿Qué procedimiento sigue a la hora de grabar los vídeos?

Hay muchas formas de explicar en vídeos, yo me decanté por grabarme resolviendo ejercicios, como si se lo estuviera explicando al alumno en una tutoría. Opté por una cámara cenital, y yo escribiendo. Respecto a la dinámica, aprendí que tenía que escribir antes lo que iba a decir, ponerme a improvisar como en clase no es bueno, porque tiendes a repetir mucho las cosas, te atrancas, y el alumno lo nota. Otra cosa que tuve que decidir era la longitud de los vídeos. Hay muchos estudios que recomiendan entre 3 y 10 minutos. Mi media esta en 7 u 8 minutos, si quiero decir algo más lo hago en otro vídeo. Lo que sí procuro es que la postproducción sea lo mas breve posible. Lo suyo es que le dediques casi el mismo tiempo que a grabar el vídeo, unos 10 o 15 minutos.

¿Cómo compagina la preparación de los contenidos del canal con su labor docente?

El primer año te requiere mucho tiempo porque tienes que crearlo todo, pero es cierto que los años siguientes ya tienes casi todo el material. Sí hay que modificar algunos, ya que a veces te lo piden los alumnos, porque consideran que hay vídeos que son de ejemplos excesivamente simples. Siempre me gusta seguir corrigiendo y aportando más cosas, por ejemplo tengo pendiente subtitularlos, para que se entiendan mejor.

¿Es usted el único docente que sigue esta metodología en la UMA?

No me aventuraría a decir que en toda la UMA, pero en esta escuela seguro que sí. Hay compañeros que también hacen vídeos, pero son más complementarios, de ayuda, pero ninguno diseña la asignatura de esta forma.

¿Cree que esta forma de enseñar es extrapolable a todas las titulaciones, independientemente de si son de ciencias o no?

Yo creo que sí. Las iniciativas que he visto para esta metodología no son exclusivas de ciencias, lo utilizan en todo tipo de materias. Realmente la clase inversa te da la etiqueta de cómo puedes empezar a trabajar, pero tu tienes que crear actividades, eso es lo importante. No es nada exclusivo de un tipo de asignatura. Todos seguimos el mismo esquema, pero hay que adaptar las actividades. Puede que una asignatura necesite más vídeos y otras menos, pero la base es la misma. He visto algunos relacionados con arte y otras materias.