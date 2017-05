Amin Drissi y Taha Drissi. «Es como mi profesor particular, me repite todo lo que en clase no pude entender»

Málaga. Dos de los alumnos que participan este curso en la beca de colaborador son Amin Drissi, de 22 años y que padece una discapacidad visual, y Taha Drissi de la misma edad. Ambos cursan tercero del Grado en Marketing e Investigación de Mercados en la Facultad de Comercio y Gestión.

La limitada visión de Amin le impedía realizar tareas en clase tan simples como coger apuntes de la pizarra, ver los vídeos e imágenes que se exponían en clase o entender las explicaciones del profesor si hacía alguna aclaración de forma visual. Un hecho frustrante al que se puso fin en su primer año, acudiendo al SAAD para solicitar la beca.

Este estudiante de Marketing no dudó en proponer a su primo, Taha Drissi, como acompañante durante los cuatro años de grado, ya que cursan los estudios en la misma clase, los dos en horario de mañana. Su buena relación y compenetración les ha servido para que Amin no tenga ningún impedimento a la hora de afrontar los estudios universitarios. Además, por ser alumno colaborador, Taha recibe al mes 150 euros, que utilizan ambos para el transporte y gastos académicos.

BECA DE COLABORADOR «Desde un primer momento me sentí muy cómodo con mis compañeros»

En su día a día, la ayuda que el joven recibe de su primo es imprescindible para normalizar su vida académica, debido a la los problemas de visión que posee por su albinismo. «Aunque me siente en primera fila no veo la pizarra, por eso cuando llego a casa mi primo me pasa todos los apuntes y esquemas que dio el profesor», comenta Amin.

Taha se siente orgulloso de poder ayudar a su primo y al mismo es una oportunidad para pasar más tiempo juntos. «Él es una persona muy independiente y trabajadora, pero hay veces que necesita mi ayuda y yo hago lo que puedo siempre que le haga falta durante las clases y en casa», afirma. Por su parte, Amin se siente muy agradecido de recibir de su primo este apoyo diario: «teníamos muy buena relación antes, pero desde que comencé la carrera vivimos casi en la misma casa y estamos todo el día juntos. Mi primo es como mi hermano y le agradezco todo lo que hace por mí», reflexiona.

«Es como mi profesor particular, me repite todo lo que en clase no pude entender y estudiamos juntos los exámenes», dice Amin. La ventaja de ser primos y tener tan buena relación es que no se avergüenza de preguntarle constantemente, mientras que con otra persona se limitaría más y no tendría las cosas tan claras, aseguran.

Con respecto a la relación con el resto de sus compañeros de clase, Amin no ha tenido nunca problemas para integrarse con el resto de jóvenes de su edad. «Desde el primer momento me trataron genial y me sentí muy cómodo con todo el mundo, ahora tengo muy buena relación con ellos y vamos siempre a jugar al futbolín», agradece. Asimismo, cuando en alguna asignatura el profesor manda trabajos o prácticas grupales, no recibe ningún tipo de rechazo para participar, es uno más. «A la hora de hacer los grupos de trabajo todos nuestros compañeros le reciben con los brazos abiertos. Siempre está conmigo, obviamente, pero trabajamos todos bien», dice Taha.

Igualmente, en la Facultad de Comercio y Gestión son conocidos como &lsquolos primos&rsquo, ya que los docentes suelen recordarles por ser un caso casi exclusivo en el centro. «Todos los profesores se acuerdan de nosotros porque llamo mucho la atención y mi primo siempre está conmigo. Además, nuestros nombres y apellidos no son muy comunes», manifiesta Amin.