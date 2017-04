«ES UNA GRAN OPORTUNIDAD LABORAL»

Tras acabar la carrera y hacer un año del Máster en Ingeniería Química de la UMA, Javier Martín decidió que era el momento de cambiar de aires. Este malagueño se apuntó al programa EurasiaCat, y se encuentra realizando su Proyecto Fin de Máster en Taiwán, concretamente en una de las universidades de la ciudad de Hsinchu, a la que llegó en octubre del año pasado para una estancia de diez meses. «He vivido toda mi vida en Málaga, tenía ganas de salir de mi zona de confort», cuenta Martín, cuyo principal aliciente para hacer esta beca era mejorar su inglés. «Al ser universidades internacionales, se habla mucho en inglés, y he mejorado bastante».

Para este malagueño, trabajar en un laboratorio ha sido una forma de darse cuenta de sus preferencias laborales. «Si no te dan esta oportunidad, no sabes si realmente te gusta la investigación o no, y es una forma de poner en práctica todo lo aprendido en la carrera». Además, esta universidad se encuentra entre las mejores del mundo en Ingeniería Química, por lo que es un gran aliciente de cara al currículum. «Las grandes empresas se fijan enseguida en este tipo de estancias, crean grandes oportunidades laborales», explica Martín.

Este malagueño, que se aloja en una residencia de estudiantes, destaca el modo de vida de los taiwaneses. «Es muy diferente, aquí todo el mundo sigue las normas al pie de la letra, y son muy respetuosos», añade. Según señala, esta experiencia le ha cambiado personal y profesionalmente. «Es una ocasión única, se la recomiendo a aquellos que tengan un mínimo de curiosidad por salir de lo que conocen, diría que incluso se obliguen a hacerlo», dice.