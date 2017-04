«EN ESTA BECA SON TODO VENTAJAS»

María del Mar Calzado no había salido nunca de España hasta que el pasado julio decidió poner rumbo a Hong Kong, animada por una profesora. «Es la mejor opción que tenía, dada las circunstancias laborales que hay en España», cuenta esta estudiante de la UMA, procedente de Lora del Río (Sevilla). Con una estancia de dos años para realizar su doctorado en Ingeniería Química, Mar no se arrepiente de la decisión tomada. «Al principio me costó, estás lejos de la familia, pero esta beca te ayuda a desarrollarte profesional y personalmente, son todo ventajas», dice.

Esta sevillana trabaja en una de las universidades más prestigiosas de Asia en este campo, junto al profesor King Yeung, un famoso investigador y editor de una de las revistas científicas más punteras a nivel internacional, ‘Chemical Engineering Journal’. «Esta experiencia es un honor a nivel profesional, estoy empapándome de la sabiduría de todo aquel con el que trabajo», explica Calzado, a la que también le queda tiempo para disfrutar en Hong Kong. «Es una ciudad impactante, que te da opción a hacer muchas cosas: senderismo, visitar templos, deporte... También está muy bien conectada, y eso me ha permitido visitar otros sitios cercanos», opina.

Mar vive en la residencia universitaria, donde también se alojan varios compañeros españoles. «La mayoría somos andaluces, y es muy bueno tener alguien en quien apoyarte», cuenta.

El idioma también es muy importante para esta ingeniera, que llegó con un nivel de inglés bajo, y ahora lo está mejorando en un centro especializado. «Es una oportunidad buenísima, te dan muchas facilidades, y te puede abrir muchas puertas en un futuro», subraya.