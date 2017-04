Los dobles grados despiertan el interés de los preuniversitarios

«¿Es difícil la carrera», «¿se hacen prácticas en empresas?», «¿tienen más salidas laborales los dobles grados? Estas fueron algunas de las preguntas más comunes planteadas por los casi 18.000 preuniversitarios que la pasada semana visitaron las Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA, que se celebraron durante los días 29, 30 y 31 de marzo y en las que numerosos estudiantes se mostraron interesados por las cinco dobles titulaciones que oferta la institución académica.

El Complejo Deportivo, que albergó la decimotercera edición del encuentro de Destino UMA, se convirtió en una verdadera fiesta de las facultades en la que, además de presentar su oferta formativa, se celebraron juegos, talleres, actuaciones de música y concursos. El ‘stand’ oficial de la Universidad era el encargado de dar la bienvenida a los estudiantes de segundo de Bachillerato. En él, los alumnos pudieron hacerse fotos y subirlas a Twitter con el hashtag #beUMAbeGuapi, una frase que también pudieron lucir gracias al tatuaje de pegatina que regaló Destino UMA para la ocasión.

Tras este recibimiento desenfadado, los estudiantes pudieron acercarse a los distintos expositores para conocer los grados que pueden estudiar en la UMA, además de la oferta cultural y deportiva de la Universidad. Algunos acudieron al encuentro con las ideas bastante claras. Pero para otros jóvenes, fue una buena ocasión para descubrir nuevas carreras que antes no habían tenido en cuenta entre sus opciones de cara al próximo curso.

Narváez: «Nuestro objetivo es formar ciudadanos que sean capaces de transformar la sociedad»

«Quería estudiar Arquitectura o Bellas Artes, pero he ido al ‘stand’ de Comunicación Audiovisual y me ha gustado mucho la carrera», dijo Nathalie Gil, estudiante del IES Mediterráneo de Málaga, que definió la experiencia como un buen acercamiento al mundo universitario. «Me ha transmitido buenas sensaciones, es imprescindible que los alumnos te cuenten su propia experiencia de la carrera», explicó.

De hecho, los encargados de hablarles de las distintas titulaciones fueron más de 500 alumnos que estudian actualmente en la UMA y que trabajaron en Destino UMA como voluntarios. Ellos mejor que nadie son quienes pueden explicar cómo son sus carreras. Y también fueron quienes prepararon los espacios de sus facultades en las jornadas, con decoraciones y objetos atractivos relacionados con las titulaciones para llamar la atención de los futuros universitarios.

Félix Real y Juan Cristóbal Vázquez, del IES Arroyo de la Miel, también se marcharon con buen sabor de boca. «Está muy bien para conocer la Universidad, y es una gran ayuda para la gente que no sepa lo que quiere hacer». Pero estos dos amigos no coinciden en todo. Félix se fue con varias carreras en mente. «Me gusta INEF, pero he descubierto Ciencias Ambientales y no lo veo mala opción», indicó. Mientras que Juan Cristóbal no cambió su idea inicial. «Voy a estudiar el doble grado de Derecho y ADE», señaló el preuniversitario.

Preparación más amplia

Como Juan Cristóbal, muchos de los alumnos se interesaron especialmente por la oferta de dobles grados, una apuesta cada vez más fuerte en la UMA, que actualmente tiene cinco titulaciones de este tipo y otros tres dobles grados internacionales. «Nos han preguntado mucho sobre estas titulaciones y sus salidas profesionales, y lo estamos recomendando, porque se obtiene una preparación más amplia que en un grado simple. También hay muchas preguntas sobre el grado en Ingeniería Robótica y Megatrónica», explicó Alberto García, uno de los voluntarios de Ingenierías Industriales.

Entre tanta pregunta, también hubo tiempo para participar en juegos. Todas las facultades intentaron atraer a los jóvenes con actividades originales y propuestas con premios. Uno de los más visitados fue el ‘stand’ de Filosofía y Letras, que estaba ambientado en la famosa serie ‘Juego de Tronos’. Una ruleta con preguntas de todas las titulaciones de esta facultad fue el reclamo perfecto para los visitantes. «Es una experiencia increíble, conoces a gente de otras carreras, y quién mejor que nosotros para informar a los futuros compañeros sobre los grados», explicó María López, una estudiante de segundo curso de Historia, llamado ‘Reino de las crónicas eternas’ en la ‘pared del trono’, que presidía el expositor.

Pero el premio a la mejor decoración fue para Ciencias de la Salud, que ganó tras ser elegida en Instagram, un sistema de votación que ha sido una de las novedades este año. «Nos hemos acercado más a Instagram porque es una red social muy utilizada entre los alumnos», señaló Pilar Rodríguez, de Destino UMA.

En este expositor ganador se encontraba el taller de reanimación cardiopulmonar, que despertó gran curiosidad entre los asistentes, así como las mini clases sobre inyecciones o suturas. José García, de segundo curso Enfermería, no paró de enseñar los mecanismos a todos aquellos que se acercaban. «Aquí no nos aburrimos, viene mucha gente», dijo.

Además de la oferta académica de las facultades -la UMA tiene actualmente 66 grados-, también hubo espacio para presentar otras iniciativas, como el vicerrectorado de Smart Campus, que invitó a los asistentes a probar aceitunas ecológicas. «Muchas veces los alumnos no conocen todas las posibilidades que ofrece la UMA y que pueden descubrirles otras áreas gratificantes y buenas para su currículum», indicó Rocío Mora, una de las voluntarias del expositor que, como curiosidad, repartía un marca páginas y un lápiz hechos con semillas.

Concienciar también fue otro de los objetivos de las jornadas, de la mano de ‘UMA Convive’, cuyo ‘stand’ ha crecido este año, con 15 voluntarios que bajo el lema ‘Si me pusiera en tu piel’, explicaban a los alumnos el alfabeto dactilológico o cómo manejarse en silla de ruedas. «Ha venido mucha gente, incluso padres con hijos con alguna discapacidad, para preguntar sobre esta iniciativa», contó Paula Ayala, una de las voluntarias del ‘stand’ que promueve también que más alumnos con discapacidad se planteen estudiar la UMA.

Las jornadas también contaron con la presencia de diferentes autoridades, como el rector de la UMA, José Ángel Narváez. «El objetivo de la Universidad no es sólo formar profesionales, sino formar ciudadanos capaces de transformar la sociedad con valores», explicó el rector, que invitó a todos a «utilizar la Universidad, una herramienta que está al servicio de los ciudadanos». El delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, o la directora del Instituto Andaluz de la Juventud, Silvia Cabrera, acompañaron a Narváez y varios decanos en su visita.