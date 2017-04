«DESDE PEQUEÑO ME GUSTA EL MUNDO DE LA INFORMÁTICA»

Desde que era un niño sabe que quiere estudiar algo relacionado con el mundo de la informática y las telecomunicaciones. «Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la informática y se me ha dado bien, y desde chico me encanta arreglar ordenadores», señala Antonio Ramírez, alumno de segundo de Bachillerato en el IES El Palo. Este estudiante, casi todos los días invierte parte de su tiempo libre en esta temática, que para él es una diversión.

Como muchos otros, tiene tan decidido lo que va a estudiar el curso que viene que no baraja otros ámbitos: «Sé que esto es lo que me gusta», afirma tajante.

A pesar de ello, si no consigue entrar en la Universidad, tiene pensado hacer un grado superior, pero se muestra confiado y afirma que «lo más seguro es que venga aquí», dice este joven, mientras se dispone a visitar los expositores de Telecomunicaciones y de Ingeniería Informática y de otras carreras de letras junto a algunos compañeros. Después, tienen pensado asistir a las charlas sobre Informática, «para ver si consigo despejar las dudas que tengo».