Los alumnos que vienen

A lo largo de los tres días que duraron las Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA llegaban al Complejo Deportivo autobuses de los que bajaban numerosos estudiantes de colegios e institutos de toda la provincia. Unos con las ideas claras y otros sin saber todavía qué harán el próximo curso. Pero de lo que no tenían dudas la mayoría de ellos es que quieren estudiar en la Universidad de Málaga.

En la entrada del pabellón de deportes -donde se ubicaban los expositores de cada una de las facultades y escuelas malagueñas- los estudiantes se agolpaban y comenzaban a coger folletos informativos que se repartían en cada uno de los ‘stands’. También participaron en las actividades que se llevaban a cabo a lo largo del recinto como, por ejemplo, escribir en una lámina situada en el suelo correspondiente al expositor de la Escuela de Arquitectura, donde muchos de los estudiantes se animaron y dejaron plasmado todo aquello que se les venía a la cabeza. «He escrito mis deseos de entrar en Medicina», dijo Javier Rodríguez, un alumno.

También había un mural amarillo que ya en el segundo día de las jornadas se encontraba lleno de notas que los futuros universitarios iban pintando: «No me imaginaba que hubiera tantas actividades y pudiéramos hacer tantas cosas», señaló Marta Pino.

Segundas opciones

Los gustos y ambiciones son clave a la hora de decidir qué estudiar. Luis Vertedor, del IES El Palo, aseguró que quería estudiar Derecho «porque es una carrera que siempre me ha atraído». Él, como muchos otros estudiantes, todavía no ha pensado en segundas opciones por si la primera le falla, aunque es consciente de que tendrá que hacerlo. «Tengo claro lo que quiero estudiar, pero sé que debo pensar en otras titulaciones por si no me da la nota». Luis es uno de los muchos estudiantes que acudieron a las charlas informativas que tuvieron lugar en el pabellón para recabar información más a fondo.

«La información que me han dado en uno de los expositores me ha resuelto las dudas que tenía sobre Ingenierías», afirmó otro estudiante, Rubén. En general, muchos jóvenes consiguieron disipar sus dudas a un paso de entrar en la Universidad.