«AHORA YA TENGO CLARO QUE HARÉ HISTORIA DEL ARTE»

Las carreras de letras siguen siendo muy demandadas entre los preuniversitarios, que no ven en las salidas laborales un impedimento para estudiar aquello que de verdad les gusta. Elisa Sánchez, alumna de segundo de Bachillerato del IES Rosaleda, afirma que quiere estudiar Historia del Arte «porque me interesa bastante desde siempre y porque me permitiría analizar la vida desde la Prehistoria».

Ella, como muchos otros estudiantes, no piensa en otras opciones. «Tengo clara mi decisión y sé que no voy a cambiarla. Antes de llegar aquí dudaba, pero con la información que me han dado ya no», explica. Si había algo que le hacía cuestionárselo era la inserción laboral, especialmente en la carrera que ella desea estudiar. «He preguntado en el expositor de la Facultad de Filosofía y Letras y me han dicho que ahora en Málaga hay muchas salidas en museos porque están teniendo cada vez más importancia en la ciudad», asegura Elisa.

Mientras tanto, esperará a la nota de corte para confirmar que puede tener acceso a lo que siempre quiso estudiar.