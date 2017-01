Los profesores tendrán quince días para corregir los exámenes

Un año más, miles de universitarios se preparan para los exámenes de febrero, que este curso 2016/2017 llega con novedades en cuanto a la corrección de los mismos. A partir de ahora, la nueva normativa establece que los profesores contarán con un plazo de quince días hábiles (desde la fecha de realización del examen) para publicar las calificaciones obtenidas a través de los medios electrónicos de la UMA (Campus Virtual o Portal Académico).

LAS NOVEDADES uPlazo de corrección. Los profesores tendrán quince días (en primera convocatoria) y diez días (en segunda y extraordinarias) para publicar las notas de los exámenes. Revisión de exámenes. Los docentes estarán obligados a publicar el lugar y la fecha de la revisión junto con las notas, y ésta siempre tiene que ser en el plazo de dos a seis días hábiles tras la publicación de las mismas y se hará en presencia del alumno. Evaluación en segunda y posteriores convocatorias. El alumno podrá examinarse de todas las partes de la asignatura en la segunda y posteriores convocatorias extraordinarias, para tener la posibilidad de alcanzar una calificación más alta. En el caso de que estas pruebas no se puedan repetir, se le podrá tener en cuenta las calificaciones ya obtenidas durante el curso). Evaluación extraordinaria. Se deben haber agotado cuatro convocatorias y que sólo quede por superar un máximo de 18 créditos de la titulación en cuestión. Además, la nota media deberá superar los 5,5 puntos, y que el porcentaje de suspensos y no presentados en la asignatura sea superior al 40%.

Este plazo también cambia en la segunda convocatoria y las extraordinarias, donde los profesores tendrán un máximo de diez días para hacer públicas las notas.

La modificación llega tras las quejas y sugerencias que llegaban al Defensor del Estudiante en este sentido, ya que hasta ahora los profesores disponían de quince días para entregar las actas a secretaría, y, posteriormente, publicar las calificaciones. Según explicó a SUR José Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes, este cambio ha sido consensuado tras un proceso de diálogo con los alumnos, Secretaría y también con los decanos de las distintas facultades.

Los docentes realizarán las revisiones en un plazo de dos a seis días y en presencia del alumno

Pero esta variación no es la única que se ha hecho en este campo. La nueva normativa, aprobada el pasado 26 de julio en el Consejo de Gobierno de la UMA, establece más cambios relevantes para el curso 2016/2017, como el plazo de revisión de exámenes. A partir de ahora, los profesores estarán obligados a establecer la revisión dentro del plazo comprendido entre dos y seis días hábiles tras la publicación de notas, algo que anteriormente no estaba recogido, y por lo tanto no se fijaba ningún plazo concreto, con lo que el proceso se extendía en algunas ocasiones.

Además, los docentes deberán indicar, junto a las calificaciones, el lugar y la fecha de la revisión, que siempre deberá hacerse en presencia del alumno.

Tras esta revisión, los profesores contarán con veinte días desde la realización del examen para entregar las actas de la asignatura cursada. Según establece la nueva normativa, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de firma del acta, los estudiantes también podrán iniciar un proceso de reclamación dirigido a la Comisión de Ordenación Académica del respectivo centro, si consideran que se ha incumplido el programa académico o que ha existido un defecto de forma en la realización de las pruebas o en el procedimiento de revisión de éstas.

Otro de los cambios más importantes es la modificación de la evaluación en segunda convocatoria ordinaria y las posteriores extraordinarias. Hasta ahora, si un alumno suspendía la asignatura en primera convocatoria, se examinaba en las siguientes con una sola prueba que lo evaluaba todo, sin posibilidad de alcanzar una nota más alta con la repetición de la parte práctica. Por ello, la nueva normativa establece que el alumno podrá examinarse del 100% de la asignatura (examen y evaluación continua) en segunda y posteriores convocatorias.

En el caso de que las características de la asignatura hagan que no se pueda repetir el procedimiento evaluador, se podrá tener en cuenta las calificaciones ya obtenidas, ponderándolas debidamente. Todo para que en ningún caso «se impida que los estudiantes puedan alcanzar el aprobado», según se recoge en la normativa. Sin embargo, esta es la única de las modificaciones que entrará en vigor a partir de marzo, con las asignaturas de segundo cuatrimestre. Según explica Beatriz Lacomba, directora de Secretariado de Acceso y Admisión de Estudiantes, el sistema de evaluación de las convocatorias extraordinarias de primer semestre pertenecen al curso anterior, por lo que la guía docente ya está preestablecida, y corresponde al curso 2015/2016.

Reglamento más claro

La evaluación extraordinaria (el alumno solicita el aprobado de la última asignatura que le queda) también es otro de los cambios. Ahora, el alumno debe haber agotado 4 convocatorias y que sólo le quede por superar un máximo de 18 créditos en la titulación en cuestión. Para la obtención de este aprobado, la nota media deberá superar los 5,5 puntos, y que el porcentaje de 'suspensos' y 'no presentados' en la asignatura sea superior al 40%.

Lacomba destaca que estos cambios son fruto de «un compromiso presente en el programa del rector, como era la revisión de las normativas». Para ello, «se habló con estudiantes y con el Consejo de Decanos, con el objetivo de recabar opiniones y sugerencias sobre el tema».