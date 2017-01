«Acabé por dejar el atletismo y dedicarme a lo académico y no me arrepiento»

Toda una experta en el análisis discursivo de los medios de comunicación y, en especial, del lenguaje deportivo. La profesora de Lengua Española de la UMA Susana Guerrero está de enhorabuena. Y es que, gracias a un estudio sobre el uso de lenguaje sexista en la información deportiva, la docente ha conseguido hacerse con su primer premio en solitario, el Leonor de Guzmán, que convoca la Universidad de Córdoba. Sin embargo, no todos saben que antes de iniciarse en su vida académica tuvo una etapa como atleta a nivel nacional. Una faceta que tuvo que dejar a un lado para dedicarse íntegramente a sus estudios.

¿QUIÉN ES? uCurrículum: Susana Guerro es profesora de Lengua Española tanto en la Facultad de Filosofía como en la de Periodismo. También es doctora en Filología Hispánica. Especialidad: Lexicología y análisis del discurso de los medios de comunicación. Otros cargos: Vicepresidenta del patronato ejecutivo de la Fundación Alonso Quijano desde su creación, fue presidenta de la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer de la UMA, directora de la colección editorial 'Lengua española y medios de comunicación' (VG Ediciones) y miembro de la Comisión permanente de la Unidad de Igualdad de la UMA desde su inicio, entre otros. Reconocimientos: Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Extraordinario de Doctorado, premio del Instituto Andaluz de la Mujer por la labor en pro de la igualdad y Premio Nacional de Ensayo Leonor de Guzmán por la Cátedra de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Córdoba.

Muchos no lo saben, pero usted fue atleta. ¿Cómo fueron sus inicios como deportista?

Comencé a hacer deporte en equipo de manera constante cuando entré en el instituto San Rosa de Lima con 14 años. Estuve federada y competíamos a nivel nacional. Yo hacía fondo, 1.500 en pista y 3.000 en campo a través. Sin embargo, tuve que dejarlo porque tenía que entrenar a diario lejos de casa y viajar para competir los fines de semanas, lo que me quitaba mucho tiempo para estudiar. Preferí dedicarme a lo académico, y no me arrepiento.

«Hace treinta años el deporte estaba todavía más masculinizado que ahora» «El problema es que se sigue presentando el deporte femenino como una situación excepcional»

¿Recuerda haber pasado por alguna experiencia que hoy podamos considerar como machista en cuanto al ámbito deportivo?

Hablamos de hace más de treinta años. El deporte estaba todavía más masculinizado que ahora, los entrenadores eran todos chicos. Como anécdota, recuerdo una que me impresionó con creces: una chica que entrenaba conmigo me advirtió, para que lo tuviera en cuenta como algo negativo, de que si continuaba haciendo fondo perdería pecho y resultaría menos atractiva.

Centrándonos ahora en el presente, ¿qué ha significado para usted ganar este premio?

Estoy muy contenta porque el lenguaje deportivo es un tema en el que llevo mucho tiempo trabajando y me voy encontrado una gran cantidad de sesgos sexistas. Llevaba mucho tiempo pensando en hacer algo concreto sobre esto, más allá de los artículos que he ido publicando esporádicamente. Envié mi trabajo a este concurso y gané por unanimidad. He tenido premios a raíz de proyectos en los que he participado, pero nunca me había presentado a un concurso con un trabajo propio. Vi el anuncio, creí que encajaba y pensé: no pierdo nada.

En cuanto a la presencia de las deportistas en los medios, ¿qué porcentaje representan en comparación a los hombres?

Yo partía con la hipótesis de la escasa visibilidad del deporte femenino, algo que he podido corroborar al comprobar que las mujeres protagonizan en torno al 7% de la información deportiva y, además, dentro de este porcentaje están muy mal representadas.

Abordando la cuestión del tratamiento informativo de las deportistas, ¿cuál diría que es una de las principales causas de esta situación de desigualdad?

Existen muchas causas en cuanto al léxico se refiere. Sin embargo, el problema principal es muy claro y es que todavía se sigue presentando el deporte femenino como algo excepcional. Es decir, no se trata con normalidad, sino siempre en relación al deporte masculino. Subrayar el hecho de que son mujeres le quita lo profesional. Ellas están ahí porque son deportistas, no por ser mujeres.

'La árbitra'

¿Dónde podemos observar más fácilmente estos desequilibrios léxicos que ha analizado?

Es muy fácil identificarlos, por ejemplo, en los titulares. El 90% de estos se redacta en género masculino y, si no se acompaña por ejemplo de una foto, se da una invisibilización muy grande. Sin embargo, las feminizaciones aparecen poco y mal. Por ejemplo, cuando decimos 'la árbitro' o 'la técnico', en realidad sería 'la árbitra' o 'la técnica'. Cuestiones que al final acaban en error, simplemente por desconocimiento.

¿Qué diferencias ha encontrado en cuanto al uso de adjetivos masculinos en las mujeres y viceversa?

Hay un montón de expresiones masculinas que no tienen correspondencia, como 'hombría', ' machote', 'viril'... términos muy arraigados al ámbito masculino y que no son aplicables al femenino. Sin embargo, en el sentido opuesto hay una serie de expresiones sexistas que se utilizan para condenar una actitud que no está a la altura de las circunstancias.

Teniendo en cuenta que su investigación se ha desarrollado durante varios años, ¿ha observado alguna mejora?

He querido esperar hasta este año para incluir ejemplos del tratamiento informativo de los Juegos Olímpicos y algunos de estos me han servido para demostrar que no vamos a mejor con los años.

Sin embargo, pese a estas conclusiones poco esperanzadoras, en sus clases intenta difundir la cara buena del lenguaje deportivo, ¿cuáles son los aspectos más favorables de este?

Aunque este proyecto pueda resultar negativo, en cuanto a que me he dedicado a reflejar los sesgos machistas, también hay muchos trabajos donde pongo en relieve todo lo bueno del lenguaje deportivo: la creatividad, los juegos de palabras, la gran cantidad de figuras retóricas que se emplea... La genialidad de muchas portadas deportivas son similares a las de algunas campañas publicitarias.